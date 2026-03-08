¿Pueden despedirte durante una baja médica si estás en período de prueba? Esto es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores

Empezar en un nuevo puesto de trabajo siempre implica cierta incertidumbre. Durante los primeros meses, muchos contratos incluyen un período de prueba para evaluar la relación laboral. Sin embargo, es inevitable que surjan algunas dudas al respecto: ¿qué sucede si un empleado se pone enfermo y tiene que coger la baja médica en ese momento? ¿Puede la empresa despedirlo igualmente?

La respuesta no es tan simple como parece. Aunque esta primera etapa ofrece más flexibilidad a la hora de rescindir el contrato, la normativa establece una serie de límites y matices que conviene tener en cuenta. En concreto, es el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores el que regula el período de prueba y, según el cual, todo se paraliza en caso de incapacidad temporal.

Qué ocurre si estás de baja médica durante el periodo de prueba

Según el citado texto, el fin de la relación laboral "podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso". Es decir, un trabajador en período de prueba puede ser despedido, sin derecho a indemnización, y la compañía no tiene por qué justificar su decisión.

No obstante, el artículo 14.3 especifica que "las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo (...), interrumpen el cómputo del período de prueba siempre que se produzca acuerdo entre las partes". Por lo tanto, el tiempo de prueba se interrumpe. ¿Qué sucede entonces?

La clave se encuentra precisamente en ese último matiz que incluye la norma: debe existir un acuerdo previo entre la compañía y el trabajador. Aquí entran en juego el contrato de trabajo y el convenio colectivo. Si estos textos legales recogen efectivamente la suspensión del cómputo, el período de prueba se reanudará una vez que el trabajador reciba el alta.

¿Puede un trabajador ser despedido durante una baja médica?

De acuerdo con los asesores legales de Civic Abogados, un trabajador puede ser cesado de su desempeño laboral "siempre y cuando no se deba a la baja médica en sí misma". En el caso de que esta sea la motivación principal, el despido se considerará improcedente.

En otras palabras, la incapacidad temporal no exime de la extinción del contrato si es por una causa disciplinaria, objetiva e incluso colectiva. Pero conviene recordar lo dispuesto artículo 2 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, según el cual "la enfermedad no podrá amparar diferencias de trato".

Ante la duda, lo más recomendable es revisar el contrato de trabajo y el convenio colectivo, ya que establecen las medidas oportunas en cada caso, incluidas las aplicables a los trabajadores en período de prueba. Además, si el trabajador considera que la decisión empresarial no ha sido correcta, puede impugnarla ante la jurisdicción social dentro de los plazos establecidos. Actuar con rapidez y contar con asesoramiento jurídico especializado puede ser clave para determinar si la extinción del contrato se ajusta realmente a la legalidad.