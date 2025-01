Cambios en rutas y escalas: las claves de la alianza marítima Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd a partir de febrero

Algeciras/El cambio de año trae grandes cambios en el tráfico marítimo mundial. Dos de las principales navieras del mundo, Maersk y Hapag-Lloyd, arrancarán el próximo mes su nueva alianza, Gemini, que espera revolucionar la forma de trabajo hasta ahora conocida con nuevos procedimientos en las escalas que se suman al trazado de renovadas rutas.

En total serán 57 líneas las que ha previsto Gemini, que se presenta en la web de Maersk como "la red del futuro" ("the network of the future"). Aquí cobra importante presencia el cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, por el que circularán las rutas que unen Asia con Europa y América a través del Atlántico, por la inseguridad en el Mar Rojo fruto de la crisis de la zona, que ya ha obligado a reconfigurar varias rutas.

Las rutas de Gemini están trazadas en cinco ejes intercontinentales: Asia-Europa, Asia-Oriente Medio, Asia-Norteamérica, Europa-Norteamérica y Europa-Oriente Medio e India. 342 buques recorrerán estas rutas, divididas entre 29 principales de larga distancia y 28 lanzaderas de enlace regional.

La propuesta de valor del pacto entre Maersk y Hapag-Lloyd es una mayor agilidad en el transporte, reduciendo las escalas en las rutas a la vez que se unen "como las perlas de un collar", como explican las propias navieras, de forma que sean escalas más lineales que supongan menores tiempos. Todo ello coordinado a través de varios puertos principales por región, a los que se suman los denominados nodos (hubs en inglés), que serán dársenas con una importancia mayor por su operatividad y posición.

Uno de los ingredientes principales para aumentar la agilidad de los procesos es que las propias navieras dirigen muchas de las terminales que participan, lo que va a permitirles acelerar aún más las escalas al tener prioridad en ellas. Todo ello con el objetivo de alcanzar una precisión del 90% en el cumplimiento de los tiempos previstos.

Antes de que Gemini eche a andar en febrero de 2025, ambas compañías han debido poner punto y final a sus respectivas alianzas de las que venían formando parte. Por un lado, Maersk se separa de MSC, con quien formaba la 2M, que integraba a las dos mayores navieras del mundo. Por su parte, Hapag-Lloyd se retira de The Alliance, agrupación junto a Ocean Network Express (ONE), Yang Ming y Hyundai Merchant Marine. Este baile de nombres, el mayor en la última década en el panorama marítimo, podría conllevar a su vez nuevas agrupaciones de empresas.

Una de las rutas previstas en Gemini que une Asia y Europa, a través de Algeciras / Maersk

El Estrecho, 'hub' doble

Entre los trazados de los servicios previstos en Gemini, el Estrecho de Gibraltar se erige como uno de los puntos clave. Según informa Maersk en su web en el momento de la publicación de esta información, nueve de las 57 rutas incluyen escalas en el Puerto de Algeciras y diez en Tánger Med, algunas de las cuales pasan por ambas terminales. La naviera danesa ha modificado recientemente el trazado de alguna de sus líneas actuales, pasando de Algeciras a Tánger Med, pero no hay constacia, por el momento, de nuevos movimientos en el marco de Gemini.

Los dos puertos del Estrecho, uno de los cuatro grandes puntos del comercio mundial con un tráfico superior a los 100.000 buques anuales, están considerados nodos de la red de la alianza de Maersk y Hapag-Lloyd, lo cual evidencia su importancia. De hecho, la naviera danesa, a través de su filial APM, cuenta con terminales en ambas dársenas.

"Gemini va a tener menos hubs de escala, pero tienen que prestar el servicio de una manera más eficiente incluso de lo que se venía ofreciendo", explica Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, respecto al impacto en su puerto de sumarse a esta nueva red. En esa eficiencia entran aspectos como la coordinación a la hora de llegar a puerto el buque, los amarres, la instalación de las plataformas... todo para que funcione "como un Fórmula 1 cuando llega a boxes".

"Es un cambio de mentalidad desde el punto de vista de la propia industria, de cómo otros grupos entienden que puede ser el establecimiento de los servicios, la definición de los puertos de escala, de los servicios complementarios, por eso 2025 va a ser un año muy importante, porque se están enfrentando dos modelos de entender el transporte marítimo contenerizado distintos", concluye Landaluce.