La salud financiera es clave para el bienestar integral de la sociedad

La salud financiera es una pieza fundamental para el bienestar general de cualquier persona o empresa, independientemente de su situación económica. Desde particulares y autónomos hasta pymes, todos pueden beneficiarse de una planificación financiera que permita tomar decisiones adecuadas y proyectarse hacia el futuro con optimismo. Hoy en día, la tecnología y la innovación ofrecen herramientas accesibles y transparentes que simplifican este proceso, facilitando el acompañamiento y el asesoramiento necesarios para gestionar los recursos de manera consciente.

En este sentido, BBVA y Grupo Joly organizaron el encuentro titulado Salud financiera como estilo de vida, celebrado en el Hipotels Sherry Park de Jerez de la Frontera, ante más de cien asistentes, acompañados por Manuel Fernández, director de Zona para BBVA en Cádiz y Ceuta; Tomás Valiente, director general del Grupo Joly, y Daniel Lamparero, director del Diario de Jerez. La cita contó con la participación de figuras que cuentan con valiosa información sobre este ámbito: Francisco Javier Jerez, director territorial Sur de BBVA; Laura Rojas-Marcos, doctora en Psicología Clínica y Salud, terapeuta, investigadora, escritora y conferenciante; y Miguel Ángel Carrasco, propietario de Secuencia Nueve Fusión S.L. La moderación del evento estuvo a cargo de Magdalena Trillo, asesora de Transformación Digital en Grupo Joly.

El coloquio comenzó con un vídeo de presentación que capturó las opiniones y reflexiones de distintas personas sobre cuánto conocían el concepto de salud financiera. Esto reflejó que, aunque algunos estaban familiarizados con el tema, existe aún cierto desconocimiento en la sociedad.

Salud financiera

La mesa de debate fue conducida a través de preguntas planteadas desde la moderación a los diferentes ponentes. Comenzó respondiendo Francisco Javier Jerez, director territorial Sur de BBVA, sobre cómo lograr una buena salud financiera destacando que la misma es una de las principales preocupaciones de las personas, siendo la gestión del dinero el segundo motivo de estrés tras la salud física. Por ello, insistió en la importancia de adoptar “hábitos saludables” en el manejo del mismo y planteó cuatro ejes fundamentales para ello. Primero, controlar los gastos diarios, siguiendo la regla del 50/30/20, que sugiere destinar el 50% de los ingresos a necesidades o gastos fijos, el 30% a gastos más esporádicos como pueden ser ocio o viajes, y el 20% restante al ahorro. Dentro del ahorro, según el director territorial, estaría el “colchón financiero” para hacer frente a imprevistos, para hacer realidad metas o proyectos y para planificar el futuro. Luego, hay que procurar, junto a todo esto, “que la deuda sea asumible”, recalcó. “Solo hay una certidumbre en el futuro”, subrayó, “que será más próspero cuanto más trabajemos en el presente”.

Con la regla 50-30-20 podemos establecer de forma eficiente nuestro ahorro mensual

Tras abordar la importancia de mantener hábitos saludables en la gestión del dinero, la moderadora planteó cómo se puede aprender a gestionar el dinero de manera efectiva. En respuesta, la ponente, Rojas-Marcos, destacó la necesidad de una formación adecuada para manejar el estrés y la incertidumbre, así como para aprovechar las oportunidades. “Cuando hablamos de salud financiera, está íntimamente relacionado con la salud física, que a menudo es nuestra mayor preocupación y puede provocar trastornos de ansiedad”, explicó. Rojas-Marcos abogó por incluir la educación financiera como una asignatura fundamental en el colegio, señalando que no solo se trata de ahorrar, sino de aprender a controlar los impulsos de gasto. “Es trascendental estudiar cómo reaccionamos en momentos de crisis para tomar mejores decisiones”, añadió. La gestión económica en las familias es una preocupación significativa que, según ella, puede generar desavenencias y tensiones.

“BBVA acompaña y asesora a sus clientes para ayudarles a gestionar momentos de incertidumbre” — Francisco Javier Jerez Basurco - director territorial Sur de BBVA

Para pymes

A continuación, la moderadora planteó la cuestión sobre cómo BBVA ayuda a los pequeños empresarios a cuidar la salud financiera de sus negocios. El director territorial Sur de BBVA, Jerez, explicó que la entidad se centra en dos aspectos clave en el mundo empresarial: la financiación, ya que influye directamente en las decisiones de la empresa; y la gestión de la tesorería, que considera como “la gasolina” de la gestión diaria. Para una empresa que funciona bien, es crucial cumplir con todos los pagos que debe realizar. En Andalucía, donde los autónomos y las pymes son mayoría, la gestión empresarial se entrelaza con la vida personal, lo que requiere tiempo y atención. Por ello, Jerez enfatizó que su labor fundamental es “regalarles tiempo” a los empresarios a través de la anticipación y el acompañamiento, permitiéndoles así enfocarse en el crecimiento de sus negocios.

En el contexto de la salud financiera, Miguel Ángel Carrasco compartió su perspectiva sobre la gestión de su negocio, respondiendo a las preguntas sobre cómo asegurar su funcionamiento y cuál es la clave para mantenerlo en buen estado. Explicó que la gestión empresarial abarca diversas facetas, destacando la importancia del punto de equilibrio, donde gastos e ingresos coexisten. “Hay momentos en los que ni gano ni pierdo; simplemente nos mantenemos”, afirmó. Para él, anticiparse a las irregularidades es crucial, así como controlar el flujo de dinero proveniente de las ventas y los gastos de personal. Subrayó que la salud financiera es fundamental en cualquier negocio y es aplicable a todas las escalas. En este sentido, Carrasco también abogó por la importancia del aprendizaje desde una edad temprana, resaltando que la educación financiera debe ser parte de la formación desde pequeños.

La digitalización de los servicios financieros representan una gran oportunidad

Por su parte, la ponente Rojas-Marcos, abordó el desafío del estrés que puede surgir en la gestión de un negocio, señalando que se requiere coraje para perseguir un sueño, aunque conlleve riesgos. Subrayó la importancia de una planificación sólida al emprender, que incluya la definición de objetivos y la identificación de recursos. “Es esencial pedir guía a personas con experiencia”, indicó, especialmente para los jóvenes ambiciosos que necesitan ordenar sus ideas y controlar su financiación. Rojas-Marcos también advirtió sobre la confusión entre necesidades, obligaciones y deseos, resaltando que, aunque es válido soñar en grande, el compromiso, la disciplina y el autocontrol son fundamentales. Además, enfatizó la importancia de cuidar tanto a los equipos como a uno mismo, afirmando que “la lealtad no se compra”. Finalmente, instó a implementar hábitos saludables en lo físico, mental y económico, advirtiendo que caer en pensamientos negativos puede ser traicionero. “Cuando sientas miedo, pregúntate en qué situación descubriste tu valentía”, concluyó.

“La gestión de un negocio requiere coraje para perseguir un sueño, aunque conlleve riesgos” — Laura Rojas-Marcos - Doctora en Psicología Clínica y Salud, terapeuta, investigadora, escritora y conferenciante

En la sociedad

A continuación, Francisco Javier Jerez afirmó que la tecnología es un recurso clave para la gestión financiera, destacando que BBVA ha invertido más de mil millones de euros en este ámbito en España. La evolución rápida de las aplicaciones permite ahora a los usuarios realizar un seguimiento detallado de sus gastos y recibir consejos sobre su gestión financiera. La aplicación no solo ayuda a visualizar gastos, sino que también ofrece herramientas para el ahorro, la gestión de deudas y recomendaciones personalizadas para el futuro. Jerez enfatizó que la tecnología debe estar al alcance de todos, independientemente de la edad, y que puede beneficiar tanto a jóvenes como a adultos mayores. Por ejemplo, los jóvenes pueden comenzar a usar una tarjeta de débito a partir de los 12 años y aprender a ahorrar a través de herramientas digitales como Bizum. BBVA también ha impartido charlas en residencias para enseñar a los mayores sobre el uso de la tecnología financiera.

Cuidar la salud financiera contribuye a tomar mejores decisiones

Relativo a la necesidad de contar con formación, Carrasco compartió que, debido a la falta de acceso a los estudios, asumió la responsabilidad de gestionar un grupo de 90 personas a una edad temprana. Esto le llevó a formarse de manera autodidacta para entender el lenguaje del negocio. Aunque posteriormente realizó diversos estudios compaginados con su trabajo. Reconoció que, aunque abrir un negocio es emocionante, es crucial prever los gastos iniciales antes de generar ingresos y proyectar a corto y medio plazo. A pesar de valorar positivamente los cursos de formación, Carrasco enfatizó la importancia de filtrar el conocimiento que realmente interesa. Con la actual carga fiscal, subrayó que cualquier herramienta que facilite la gestión financiera es invaluable. Mencionó el Click & Pay, un límite de crédito para autónomos y empresas que permite financiar de forma rápida los pagos habituales del negocio, como impuestos, nóminas y proveedores. Así como el beneficioso uso de la TPV.

“Aunque abrir un negocio es ilusionante, hay que anticiparse a imprevistos que puedan surgir”

Bienestar emocional

Saltando a un bloque más personal, Rojas-Marcos destacó la importancia de abordar la salud financiera en relación con el bienestar emocional, especialmente en un mundo marcado por la incertidumbre y la complejidad. Subrayó que es fundamental contar con visión, introspección y comprensión para enfrentar estos desafíos. “Es necesario actuar con agilidad y flexibilidad para encontrar oportunidades que mejoren nuestro bienestar emocional”, afirmó. Además, enfatizó que todas las decisiones deben tomarse con “cabeza fría y corazón caliente”, promoviendo un equilibrio entre la racionalidad y la emocionalidad.

Jerez enfatizó que la clave para gestionar la incertidumbre, tanto en las pymes como a nivel personal, radica en la prevención. Destacó que la tecnología es el mejor recurso para llegar a todos los clientes. Además, subrayó que el modelo de acompañamiento de BBVA se basa en adaptarse a las necesidades de cada cliente, ofreciendo asesoramiento personal y presencial en todas las áreas que puedan surgir al gestionar un negocio.

A modo de cierre, los ponentes dejaron un último comentario. Rojas-Marcos subrayó la importancia de ser conscientes de los cuidados que debemos tener con nosotros mismos y con nuestro equipo, instando a no dejarnos llevar por el miedo y a ser valientes en la toma de decisiones. Por su parte, Carrasco enfatizó que no puede avanzar sin su equipo de trabajo, lo que justifica su inversión en gastos de personal, una decisión que considera fundamental para el éxito del negocio. Finalmente, Jerez concluyó que una buena gestión de la salud financiera no solo genera equilibrio en las personas, sino que también beneficia a la sociedad en su conjunto. Además, destacó que la digitalización permite facilitar estos servicios, haciéndolos accesibles a todos y atrayendo especialmente a las nuevas generaciones.