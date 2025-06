El SEPE advierte que viajar al extranjero puede afectar el cobro del paro en España

En España, hay un total de 792.859 personas que cobran la prestación contributiva, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) relativos a abril de 2025. Esto es lo que habitualmente se conoce como estar en paro. Sin embargo, existe una figura similar e igualmente útil: el subsidio por desempleo, que reciben otras 771.655 personas. Sea cual sea el caso, la administración advierte sobre el cambio de condiciones que implican los traslados al extranjero para ambas modalidades.

"Si estás cobrando prestación contributiva o subsidio por desempleo y te trasladas al extranjero, las condiciones de la prestación variarán según el motivo y la duración del traslado", indica el SEPE. Por lo tanto, es importante conocer esta información antes de viajar, con el fin de evitar sorpresas futuras en el país de destino.

Traslado al extranjero por motivos laborales

En primer lugar, antes de salir de España, es obligatorio comunicarle al SEPE que se va a realizar el traslado e indicar el motivo, por ejemplo, si es para buscar o realizar un trabajo, llevar a cabo acciones de cooperación internacional o mejorar las competencias profesionales. En cualquiera de estos supuestos, si el traslado dura menos de doce meses continuados, la prestación se suspende; mientras que, si es superior, se extingue.

Una vez en España, "volverás a percibir las citadas prestaciones a partir del día siguiente al de tu regreso, siempre que solicites la reanudación en el plazo de los 15 días hábiles siguientes a dicha fecha y justifiques documentalmente alguno de los motivos indicados", aclara el SEPE. En el caso de no haber notificado previamente el traslado, se entenderá como una infracción con su consecuente proceso sancionador: la extinción del derecho a cobrar la prestación o el subsidio.

Teniendo en cuenta que la extinción de las prestaciones en el caso de que el traslado dure más de un año, los españoles que regresen de un país no perteneciente a la Unión Europea, al Espacio Económico Europeo, o de Australia o de Suiza, tienen derecho a cobrar un subsidio como persona emigrante retornada.

Es obligatorio informar al SEPE antes de realizar un traslado

¿Qué sucede si el traslado no excede de los 30 días naturales? La prestación se mantiene sin interrupciones, sean días continuados o no, y con una única obligación por parte de los beneficiarios: informar al SEPE y al servicio público de empleo autonómico. Además, "el día que sales de España o el de regreso, no son días de estancia en el extranjero como tal, aunque sean de traslado".

"A la vuelta del extranjero, debes presentarte en la oficina de empleo el primer día hábil siguiente a tu regreso", concluye la administración.

En cambio, si el traslado se realiza durante un período superior a 30 e inferior a 90 días naturales, las prestaciones se suspenden. En este caso, además de informar al SEPE, la entidad debe autorizar la salida. Finalmente, si el traslado supera los 90 días naturales y no tiene como objetivo trabajar, buscar trabajo, preparar estudios o formar parte de acciones de cooperación internacional, "la prestación o subsidio se extingue".

¿Qué ocurre si voy a buscar empleo a la UE, al Espacio Económico Europeo o a Suiza?

Por último, las personas que hayan percibido prestaciones o hayan estado inscritas como demandantes de empleo, al menos cuatro semanas en España, pueden exportar dichas prestaciones durante tres meses a países de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo (EEE) o a Suiza. Además, pueden ser prorrogables durante otros tres meses adicionales. Como informan desde el SEPE, para ello es necesario: