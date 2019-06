El Jamón adquiere 23 tiendas de DIA en Andalucía y se estrena en Córdoba

El grupo onubense de supermercados El Jamón –propietaria de la cadena de supermercados del mismo nombre, la red de grandes superficies Maxico y Cash Lepe, el centro logístico y de gestión– anunció ayer la adquisición de 23 supermercados DIA en las provincias de Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba, con lo que consolida el proceso de expansión que ya se inició el año pasado con la compra de Super Cerka en Cádiz y Baly en Fuengirola.

Los nuevos supermercados abrirán de forma escalonada a lo largo del verano

Según informa la empresa en un comunicado, las 23 tiendas recién adquiridas suponen un aumento de la superficie total de 22.247 metros cuadrados, con lo que se alcanzan los 157.760 y los 216 establecimientos en total. La mayoría (112 más el cash) se sitúan en la provincia de Huelva, donde ostenta una posición de liderazgo, pero ya empieza a tener una posición relevante en otras. Así, en Sevilla cuenta con 51, tras incrementar el número en siete con la operación de DIA; y en Cádiz 35 (suma ocho más). En Málaga comienza a afianzarse, con 14 y la compra de cuatro a DIA. Y, finalmente, entra por primera vez en Córdoba con cuatro establecimientos, todos también de DIA. “La mayoría son tiendas con parking en grandes superficies que la marca El Jamón proveerá de secciones de frescos, incluyendo carnicería, charcutería, frutería, panadería y, en centros puntuales, habrá pescadería y punto de comida preparada”, señala el comunicado de El Jamón.

La cadena que dirige Mabel Díaz Orta prevé la apertura oficial de las tiendas a lo largo del verano y de manera escalonada. Las aperturas supondrán la incorporación a la compañía de más de cien trabajadores. La firma ya ha llegado a los 2.000 trabajadores, a los que hay que sumar los alrededor de 300 que se incorporan de forma temporal durante los meses de verano.

Adquisición de Supercerka y Baly

Con la compra de 23 supermercados de DIA, El Jamón continúa el proceso de adquisición de tiendas para crecer, como fue el caso, en los primeros meses del año pasado de la conversión catorce tiendas de la marca Súper Cerka en la provincia de Cádiz, dos en las localidades de Puerto Real y San Fernando, y el resto en la capital. Éstas sumaron a otras catorce que gestionaba bajo la marca Maxico.

Pocos meses después, en julio, El Jamón se hizo con la pequeña cadena malagueña Supermercados Baly, con una decena de establecimientos, con lo que entraba en esta provincia.

Crisis de DIA

Ahora hace lo propio con varios establecimientos de DIA, una cadena que se juega su futuro en estos días tras haber pasado por una durísima crisis. Ahora mismo –y después de haber sido adquirida en una opa por Letter One, del magnate ruso Milton Fridman– negocia con la banca acreedora un acuerdo de refinanciación, algo que parece complicado. Fridman ya ha amenazado con no ejecutar una ampliación de capital de 500 millones –lo que daría oxígeno a la firma– si antes no hay un pacto.

Dentro de este plan para salvar la firma estaba la puesta a la venta de numerosas tiendas por toda España para obtener liquidez y este proceso ha sido aprovechado El Jamón para expandirse.