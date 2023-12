¿Cuál es el tope legal de subida del alquiler en una renovación de contrato?

En marzo de 2022, un mes después de que comenzara la guerra entre Rusia y Ucrania, que provocó una subida de la inflación, se aprobaron una serie de medidas como una rebaja en el precio del carburante o una reducción del IVA en la factura de la luz, como señalan desde Idealista, así como que los arrendadores no podían subir más de un 2% la renta del alquiler a sus inquilinos, un porcentaje que, actualmente, sigue vigente, pero que variará en 2024.

Cuando se tenga que renovar el alquiler de la vivienda a partir del 1 de enero de 2024, si el arrendatario y el arrendador no llegan a un acuerdo, la subida del precio no podrá exceder el 3%. Si por ejemplo, durante este año un alquiler de 1.000 euros podría incrementarse hasta los 1.020, en 2024 no podrá ser superior a 1.030, lo que sería una subida de 30 euros al mes.

Este porcentaje máximo se aplicará tanto si el arrendador es un gran tenedor (persona que tenga en propiedad 5 o más viviendas) como si es un propietario que posea menos propiedades. Además, afectará a todos los hogares, independientemente de si se encuentran en una zona tensionada o no.

Para 2025 todavía no se conoce el porcentaje máximo que podría aplicarse en la subida de la renta del alquiler, pues entrará en vigor un nuevo índice, que creará el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante el año 2024, encargado de limitar la subida en el precio de los alquileres.

Y es que en 2022 el precio de las rentas en los alquileres se desvinculaba del Índice de Precios de Consumo (IPC), para aplicarse por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), quedando así el incremento de la renta limitado en un 2%, porcentaje que subirá hasta el 3 en el próximo año.

Una subida que "se va aproximando" a la realidad del mercado

Como indica José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, al portal Idealista, este incremento del 3% "no refleja la realidad del mercado, pero se va aproximando". En la web citada también se puede leer que la oferta de alquileres permanentes ha caído, por ejemplo, un 26% en Madrid y un 12% en Barcelona.

Y es que muchos arrendadores prefirieron 'salir' del mercado tradicional para entrar en el de alquiler de temporada, según señalan en el portal, pues las regulaciones que trajo consigo la Ley de Vivienda no le afectan. Como indican los datos que recoge El País, el 31 de marzo de 2023 se podían encontrar 80.680 anuncios de viviendas turísticas en las veinte ciudades españolas que más pernoctaciones registran, un 23% más que el primer trimestre del año anterior.