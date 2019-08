Efemérides del 19 de agosto: ¿Qué pasó tal día como hoy?

Tal día como hoy del año 2004, Google comienza a vender acciones en el Nasdaq a 85 dólares. Era un precio menor al estimado, ya que el precio rondaba entre 108 y 135 dólares por unidad. En su primera sesión acumuló un valor de capitalización de 21,621 millones de dólares, de acuerdo con datos de Economática.

El valor de la cotización incrementó 18% en la jornada cerrando en 100.43 dólares por unidad. Hoy su valor de capitalización bursátil alcanza 827,329 millones de dólares. La anteceden Microsoft, Amazon y Apple.

Según datos de Economática, desde su salida a Bolsa la fecha, la compañía acumula un rendimiento de 2,278%, ocupando el lugar número 19 con mejor rendimiento de todas las emisoras de Wall Street. Es antecedida por Amazon con 4,907%, Apple 11,257%, y Netflix 16,223 por ciento.

Google LLC es una compañía principal subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet Inc., cuya especialización son los productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías.

El principal producto de Google es el motor de búsqueda de contenido en Internet, del mismo nombre, aunque ofrece también otros productos y servicios como el correo electrónico llamado Gmail, sus servicios de mapas Google Maps, Google Street View y Google Earth, el sitio web de vídeos YouTube y otras utilidades web como Google Libros o Google Noticias, Google Chrome y la red social Google+, este último sacado fuera de línea en el primer trimestre de 2019.

Por otra parte, lidera el desarrollo del sistema operativo basado en Linux, Android, orientado a teléfonos inteligentes, tabletas, televisores y automóviles y en gafas de realidad aumentada, las Google Glass. Su eslogan es Do the Right Thing (Haz lo correcto).

Con miles de servidores y centros de datos presentes en todo el mundo, Google es capaz de procesar más de 1.000 millones de peticiones de búsqueda diarias y su motor de búsqueda es el sitio web más visitado a nivel mundial, tal como muestra el ranking web internacional.

1825.- Ejecución, en Roa de Duero (Burgos), de Juan Martín Díaz El Empecinado, líder guerrillero durante la Guerra de la Independencia.

1908.- El Parlamento belga aprueba la anexión del Congo.

1914.- Primera Guerra Mundial: Tropas alemanas entran en Bélgica y ocupan Lieja y Bruselas.

1917.- El Ejército sofoca la huelga general en España: un centenar de muertos y 2.000 detenidos.

1933.- Primeras estadísticas sobre el desempleo en España: 285.898 parados.

1934.- Un 90% de votantes convalida en plebiscito la concentración de poder de Hitler y de las jefaturas del Estado y Gobierno.

1938.- La Conferencia Episcopal de Fulda (Alemania) advierte en carta colectiva de los peligros graves de la ideología nazi.

1942.- Segunda Guerra Mundial: Primer intento para apoderarse de Stalingrado por el general alemán Von Paulus.

1953.- Golpe de Estado del general Faizulla Zahadi en Irán.

1964.- El pozo petrolífero de Ayoluengo I, en Valdeajos (Burgos), comienza a producir hasta 200 barriles diarios.

1966.- Más de 2.500 muertos en un terremoto en Turquía.

1979.- Los cosmonautas rusos V. Liakhov y V. Riumin terminan su viaje de 175 días en el espacio.

1985.- Mueren 300 pasajeros en el hundimiento de un trasbordador en el río Songhua, al noroeste de China.

1989.- El Papa Juan Pablo II comienza en Compostela su tercera visita a España.

1991.- Fallido golpe de Estado en la URSS contra el presidente Mijail Gorbachov. Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, encabeza un movimiento contra el levantamiento militar y, dos días después, Gorbachov recupera el poder.

1995.- Los españoles Luis Doreste, Domingo Manrique y David Vera campeones del mundo de vela, classe Soling, en Kingston (Canadá).

2001.- El piloto alemán Michael Schumacher gana el Gran Premio de Hungría y su cuarto título mundial de Fórmula I.

2003.- Veintidós muertos, entre ellos el representante de la ONU, Sergio Vieira de Mello, y el español Manuel Martín Oar, al estallar un camión-bomba cerca de la sede de la ONU en Bagdad.

2004.- Google, buscador de internet, comienza a vender acciones en el Nasdaq a 85 dólares.

2005.- Juan Pablo II reitera la condena del nazismo en la Sinagoga de Colonia.

2006.- Israel detiene al viceprimer ministro palestino, Naser ash Shaer.

2009.- Cuádruple atentado suicida en Bagdad vinculado a Al Qaeda, con más de 80 muertos.

2009.- El cirujano español Pedro Cavadas efectúa el primer trasplante de cara, mandíbula y lengua en el mundo.

2010.- Francia deporta a Bucarest al primer centenar de gitanos de los cerca de 700 que París quiere retornar a Rumanía y Bulgaria.

2011.- Benedicto XVI se reúne en Madrid con la Familia Real.

2013.- Entra en vigor una ley que autoriza el matrimonio homosexual en Nueva Zelanda.

2014.- Un vídeo difundido en foros yihadistas muestra la decapitación del periodista estadounidense James Wright Foley, secuestrado en Siria en 2012.

2015.- La Eurozona autoriza un primer tramo de 26.000 millones del rescate a Grecia.