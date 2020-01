28 de enero: ¿Qué pasó tal día como hoy?

28 de enero de 1958, Ole Kirk Kristiansen, patentaba las piezas de juguetería inspirado por las versiones en miniatura que hacía con sus muebles desde la década de 1920 para ahorrar costos. El, patentaba las piezas de LEGO . Kristiansen, fue un carpintero de Billund, Dinamarca, que se pasó a lainspirado por las versiones en miniatura que hacía con sus muebles desde la década depara ahorrar costos. Con alma de emprendedor, fundó en 1932 LEGO que en danés es "leg godt" y significa "juega bien", aunque en latín significa "yo armo" o "yo junto", una coincidencia que el carpintero ignoraba. LEGO fueron inicialmente de madera, material que abandonó por el plástico cuando su uso se generalizó, fue duramente criticado por los vendedores y consumidores por el cambio. Los primeros juguetes de fueron, material que abandonó por el plástico cuando su uso se generalizó, fue duramente criticado por los vendedores y consumidores por el cambio. Día Internacional de la Protección de datos El 28 de enero de 2006, el Comité de Ministros del Consejo de Europa establecía este día como el Día Internacional de la Protección de Datos. Esta fecha coincide con la conmemoración del aniversario de la firma del Convenio Nº 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.

Otras efemérides

1521.- Comienza la Dieta de Worms, una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico presidida por Carlos V en la que se conminó a Martin Lutero a que abjurara de sus ideas a lo que se negó.

1856.- Una ley redenomina al Banco Español de San Fernando como Banco de España y otorga al Estado la potestad de nombrar a su gobernador.

1871.- Guerra franco-prusiana: París capitula ante el asedio de las tropas de Prusia.

1887.- Comienzan las excavaciones para levantar la torre Eiffel en París.

1888.- Un incendio destruye el Teatro Variedades de Madrid, meca de la zarzuela española.

1892.- Nace Ernst Lubitsch, cineasta estadounidense nacido en Alemania.

1918.- Se funda en la Unión Soviética el Ejército Rojo bajo el impulso de Leon Trotski.

1920.- Fundación de la Legión Española que tuvo al teniente coronel de infantería José Millán-Astray como su primer comandante.

1930.- La dimisión de Miguel Primo de Rivera como presidente del Gobierno español pone fin a diez años de dictadura.

1958.- La empresa danesa Lego patenta su juego de construcción de piezas de plástico.

1979.- La escritora Carmen Conde se convierte en la primera mujer en ocupar un sillón en la Real Academia Española de la Lengua (RAE).

1981.- Nace Elijah Wood, actor estadounidense.

1985.- Un grupo de estrellas de la música graba la canción "We are the world", que llegó al número 1 de las listas de ventas y cuyos beneficios se destinaron a combatir el hambre en Etiopía.

1986.- La explosión del trasbordador espacial estadounidense Challenger tras despegar en Cabo Cañaveral causa la muerte de sus siete tripulantes.

1998.- Inauguración del recinto deportivo Estadio de Francia (en francés, Stade de France) situado en Saint-Denis, en las cercanías de París.

2005.- Entra en vigor en España la Ley Integral contra la Violencia de Género.

2013.- La reina Beatriz de Holanda abdica a favor de su hijo Guillermo.

2015.- Fallece Carmen Morell, cantante de copla y actriz española.