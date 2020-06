Ante todos ustedes, el transistor

El 30 de junio de 1948, Bell Labs celebró una conferencia de prensa en Nueva York para presentar "El transistor".vLa importancia revolucionaria de la invención no era evidente para todos los asistentes. The New York Times cubrió la historia en un par de párrafos en la página 46, al final de una columna titulada "Las Noticias de la Radio.". En cambio, la revista Electrónica dedicó su portada a una foto a sus creadores con la leyenda "amplificador revolucionario: el triodo de cristal". El Transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador.

El término «transistor» es la contracción en inglés de "Transfer Resistor" («resistencia de transferencia»). Actualmente se encuentran prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario: radios, televisores, reproductores de audio y video, relojes de cuarzo, computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares, etc.

El transistor fue inventado en los Laboratorios Bell de Estados Unidos en diciembre de 1947 por John Bardeen, Walter Houser Brattain y William Bradford Shockley, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 1956. El transitor fue el sustituto de la válvula termoiónica de tres electrodos, o triodo. El transistor de efecto de campo fue descubierto antes que el transistor (1930), pero no se encontró una aplicación útil ni se disponía de la tecnología necesaria para fabricarlos masivamente.

Otras efemérides

1732.- Una expedición armada española, mandada por el conde de Montemar, conquista a los turcos la plaza de Orán, que estuvo en poder de España hasta 1792.

1854.- Las tropas de los generales Domingo Dulce y Leopoldo O'Donnell se enfrentan con las del Gobierno en Vicálvaro (Madrid), en lo que se conoce como "La Vicalvarada", origen de la revolución de ese mismo año.

1859.- El funanbulista francés Charles Blondin cruza por vez primera la cataratas del Niágara (Cánada) sobre una cuerda floja de unos 335 metros de largo y ante la mirada de 25.000 espectadores.

1876.- El rey Alfonso XII promulga la Constitución Española, que rigió la etapa de la Restauración.

1900.- Gran incendio en los muelles de Hoboken, en New Jersey -frente a Nueva York-, que ocasiona 326 víctimas mortales y graves daños materiales.

1905.- Albert Einstein publica el artítulo "Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento" en la revista Annalen der Physik, en el que expone por vez primera su Teoría Especial de la Relatividad.

1906.- Nace Anthony Mann, cineasta estadounidense.

1908.- El paso de un meteorito arrasa unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosque en la Siberia central, suceso conocido como el "evento Tunguska", que liberó una energía de unas 185 veces la bomba de Hiroshima. La ONU elige esa fecha como Día Internacional de los Asteroides.

1929.- Cierra el teatro madrileño Apolo, la "catedral del género chico" o "Cátedra de la zarzuela", con la representación de obras de Arniches y los Quintero.

1934.- Hitler liquida la facción extremista de su partido, las SA, cuyo jefe, Ernst Rohm, y sus principales colaboradores son ejecutados en la "Noche de los cuchillos largos".

1946.- Nace José Ramón Esnaola, futbolista español.

1950.- Guerra de Corea: el presidente estadounidense, Harry Truman, ordena el envío de fuerzas terrestres para evitar la creación de un estado comunista tras la invasión del sur por fuerzas del norte.

1951.- Delegados de 34 naciones, reunidos en Franckfurt (RFA), comienzan el Congreso en el que se formaliza la creación de la nueva Internacional Socialista (IS).

1960.- Independencia del Congo Belga, luego renombrado como Zaire (1971) y como República Democrática del Congo (1997).

1967.- Firma en Ginebra del protocolo final de la "Ronda Kennedy", que consiguió reducciones arancelarias y un acuerdo antidumping dentro del GATT.

1969.- Las tropas españolas abandonan definitivamente el enclave africano de Sidi Ifni, después de más de tres décadas de colonización, que pasa a formar parte de Marruecos.

1971.- Mueren los tres tripulantes de la nave espacial soviética "Soyuz 11" por la despresurización de la cápsula poco antes de aterrizar. Fueron pioneros en habitar la primera estación orbital, la "Salyut 1", durante 23 días.

1980.- Vigdis Fihnbogadottir es elegida presidenta de Islandia. Primera mujer que por votación accede a la jefatura de un Estado europeo.

1983.- Cierre definitivo del diario vespertino madrileño Informaciones.

1985.- Nace Michael Phelps, nadador estadounidense.

1989.- Una Junta Militar encabezada por el general Omar Hasán Ahmad al Bashir toma el poder en Sudán horas después de dar un golpe de Estado contra el Gobierno de Sadek Al Mahdi.

1992.- El Gobierno ruso de Boris Yeltsin aprueba un amplio programa de profundización de reformas económicas, que incluye la privatización de empresas.

1995.- El Parlamento de la República Federal de Alemania aprueba el envío de tropas y aviones de combate a Bosnia, decisión con la que rompe medio siglo sin intervenciones militares en el exterior.

1998.- El Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) decide, tras 12 años de pacto con el PNV, el abandono del Gobierno tripartito vasco por la negativa de los nacionalistas a acatar la Constitución.

2002.- Brasil, con dos goles de Ronaldo Nazario, gana por quinta vez la Copa del Mundo de fútbol al vencer a Alemania (0-2), en Yokohama (Japón).

2003.- La Audiencia de Alicante condena a ocho de los once procesados en el caso por el síndrome Ardystil, que produjo la muerte de seis trabajadores del sector textil en 1992.

2005.- El Congreso de los Diputados aprueba la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, que abre la adopción a estas parejas, por 187 votos a favor, 147 en contra y cuatro abstenciones.

2009.- Fallece en Madrid la joven marroquí Dalila Mimuni, primera víctima mortal de la gripe A (AH1N1) en España.

-. Fallece Pina Bausch, bailarina y coreógrafa alemana.

2017.- Unai Sordo es elegido secretario general de CCOO, con el 88,8 % de los votos de los delegados. Sucede a Ignacio Fernández Toxo.