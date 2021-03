Son heraldos del tiempo que no llegará, pero que nos tocará vivir. Los ves en los buzones y siempre resulta agradable. Por los boletines se conocen las devociones del vecino, incluso de aquel arrendatario extranjero que se fue, pero al que le siguen llegando las convocatorias de culto de la hermandad de la que se enamoró. No traen este año el calendario de reparto de las papeletas de sitio, con sus hermosos avisos para las peticiones de insignias y el recordatorio sobre cómo debe vestir el nazareno. El boletín no anuncia este año ninguna inminencia ni aparece el informe del diputado mayor de gobierno sobre la última estación de penitencia. Pero siempre trae acaso lo más importante: el rostro del Señor o de la Virgen en la portada. Y eso quizás es lo más importante.Ese instante en que abres el buzón y allí están Ellos.