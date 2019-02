Que todas las cofradías se pronuncien sobre el Martes Santo

El presidente Vélez se encuentra en una posición muy comlicada. Lo tiene peor que el Ayuntamiento en el asunto de los taxis y los VTC. Las cofradías del Martes Santo se han enrocado todavía más. El conflicto se encona para tristeza del arzobispo y sonrojo de la ciudad. Las cofradías están por decir que no a todo lo que venga del Consejo. No les gusta nada que no sea empecinarse en la mamarrachada de seguir con el Martes al revés. Si Velez cede, habrá perdido la autoridad, habrá desaprovechado el crédito público que le ha otorgado el arzobispo y habrá incumplido su promesa electoral. No tiene otra salida que recordar una y otra vez que el experimento al revés fue por un año, y ofrecer el retorno al planteamiento de 2017 con los cambios que quieran las cofradías, pero siempre, siempre, con el sentido Campana-Catedral. Perseverar en la mamarrachada es sentar un precedente peligrosísimo, una invitación a crear una Semana Santa de Ikea.

Las teorías sobre la comodidad de los nazarenos dan risa, como cuando se habla de la necesidad de oficiar misas que no aburran. Oiga, salir de nazareno suele ser bastante incómodo, pero quien sale no creo que vaya con la intención de ocupar una suite del Alfonso XIII. Y las misas no son un salón recreativo. Tonterías y frivolidades, las precisas. Si Vélez cede pierden él y, lo que es mucho peor, la Semana Santa. A partir de entonces, dos o tres hermandades se pondrán de acuerdo y podrán promover cambios de estas características. Y el Consejo será el pito del sereno. Mejor no abrir cierto melón.

¿Y si el presidente promueve un Pleno de Penitencia para que todas voten sobre el cambio que plantean (o que fuerza) las cofradías del Martes? Sería interesante conocer el grado de rechazo que provoca la mamarrachada? Lo que afecta a Cataluña interesa a toda España, lo que afecta a la Madrugada interesa a toda la ciudad, a toda la Semana Santa. Pues con el Martes ocurre igual. Esta semana hemos comprobado que la fraternidad del Martes es más bien un lobbie, una especie de sindicato, un bloque de oposición perfectamente cohesionado, no se comprende de otro modo al leer los informes redactados por cada una de las cofradías. ¡Qué de tiempo libre tiene la gente por las tardes! Qué triste que vayamos a cumplir un año hablando de paparruchás respecto a uno de los días más hermosos de la Semana Santa, sino el que más.

Ya puestos podríamos pomover que unas cofradías hagan el recorrido en un sentido, otras en otro y hasta algunas que se queden por sus feligresías. Lo que importa es la comodidad. Y que la misa no aburra.

La Macarena espera al Cardenal Sarah

El cardenal guineano Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, viajará a Sevilla el 2 de marzo. El purpurado quiere estar con las hermanas de la Cruz, conocer la Casa Madre, y visitar la Basílica de la Macarena para rezar ante la Virgen de la Esperanza. Todo se prepara con gran ilusión en la hermandad. Está previsto que se celebre la liturgia de la palabra con toda solemnidad. Monseñor Asenjo, que se recupera estos días satisfactoriamente de una intervención quirúrgica, está informado de tan ilustre visita. La junta de gobierno que preside José Antonio Fernández Cabrero está preparando hasta los más pequeños detalles del acontecimiento. Sarah quiere contemplar la sotana del Papa Pablo VI que se exhibe en la primera vitrina del museo de la cofradía. Es un pontífice admirado por el cardenal guineano. Seguro que disfruta con la corona de la Virgen, obra de joyería.Y, sobre todo, cuando el hermano mayor le explique la cantidad de recursos económicos que genera ese museo para las obras de caridad de la hermandad. He aquí la razón de ser de uno de los museos que desde su inauguración está entre los más visitados de la ciudad. Sarah quiere ver a la Virgen de la Esperanza, lo ha pedido expresamente, y eso ha generado una gran alegría. A pocos días del Miércoles de Ceniza, cuando ya huele la cera que se almacena para el vía crucis y la Madrugada, la Macarena vivirá una visita grande gracias a la Virgen de la Esperanza y a sus hijas predilectas: las hermanas de la Cruz.

Una importante donación en el Baratillo

Siempre se ha dicho de manera simplista que para que los poetas elaboren las metáforas con los varales del paso de palio (“juncos cincelados”) hace falta que alguien pague al orfebre. Esta semana hemos conocido que el proyecto de nueva saya para la Virgen de la Caridad del Baratillo será posible sin que le cueste un euro a las arcas de la cofradía. El empresario Ramón Valencia, que dirige la sociedad Sevilla Pagés, la que gestiona la plaza de toros de la Real Maestranza, se hará cargo de los gastos del taller de bordados. Hay que recordar que la saya procederá de un vestido verde y oro donado por José Antonio Morante, Morante de la Puebla. Será transformado en saya por el taller de Sucesores de Elena Caro. Morante lleva casi veinte años inscrito como hermano de la cofradía, en la que sale de nazareno. Se apuntó en tiempos de Joaquín Moeckel como hermano mayor. Moeckel es el abogado del torero y de la empresa Sevilla Pagés. Morante cultiva el rito de rezar en la capilla de la Piedad antes de hacer el paseíllo en las tardes que se anuncia en Sevilla. Le gusta llegar a pie desde el hotel donde se viste hasta el templo de la calle Adriano. La cofradía sigue, pues, refozando sus vínculos con su vecina singular: la plaza de toros de Sevilla.

Manto camaronero

Todo apunta a que la Virgen de la Esperanza lucirá este manto la próxima Madrugada, aunque y se sabe que la última palabra corresponde a los priostes.

Cartas de presentación

Algunos se presentan a hermano mayor y repiten una y otra vez el viejo lema: “Yo no quería, pero me lo pidieron”. Nolebam, sed petiverunt. ¡Caramba! Cuánta gente sacrificada, cuánto cofrade abnegado. ¿No es mejor decir que a uno le hace ilusión, tiene tiempo y es el gran honor de su vida? Se ahorra uno muchos comentarios de ojana y es más sano, de verdad. Debe ser culpa de los políticos, seguramente.

Vigilia

Sería bonito recuperar los avisos de vigilia que antes se exhibían en las casas de hermandad y en establecimientos de referencia.

Esto viene

Ya se han efectuado las primeras reservas de papeleta de sitio. La pancarta de la Puerta Carmona anunciando los capirotes ya se exhibe como la señal más nítida de las vísperas. Sólo falta el azahar de los naranjos. ¿La campaña electoral? No preocupa. La Semana Santa puede con todo, lo eclipsa todo. Al tiempo.

Don Carlos

El cardenal sigue imparable. Hoy preside la función en San Nicolás. Aprovechará para visitar a las dominicas. Y la agenda que tiene por delante asustaría a cualquiera con veinte años menos. Merecida distinción La tertulia La Bambalina ha reconocido este año la labor de la periodista y comunicadora Irene Gallardo, que ha recibido en la sede del Círculo Mercantil el galardón

Bambalina de plata.

Nos alegramos mucho de tan merecida distinción. Irene es siempre puro amor a las cofradías.

El Lagarto de la Catedral: "Pues sí, mi querido y siempre inquieto Fiscal, mucho nos tememos que el cura Marcelino, delegado diocesano de Hermandades, tendrá que asumir las responsabilidades menos agradables del cargo y poner orden en el Martes. No se entendería una nueva intervención del señor arzobispo"