Torso desnudo al paso del Santísimo

Pasaba la preciosa comitiva de la procesión de impedidos de la Sacramental del Sagrario por la calle Argote de Molina cuando el huésped de un apartamento turístico apareció con el torso desnudo. Alguien apuntó a una falta de respeto a Su Divina Majestad. Quizás todo sea más sencillo. A un balcón no se sale semidesnudo. Para eso están los hoteles de playa donde los guiris saltan desde un quinto a la piscina.

¡Cómo hemos cambiado!

Buscando en los archivos aparecen fotos no tan antiguas que, de pronto, nos reencuentran con una ciudad que ha cambiado mucho en poco tiempo. La imagen que aparece sobre estas líneas es del Domingo de Ramos de 1997. Faltaban dos años, por ejemplo, para la fundación de Diario de Sevilla, y cuatro para la del Cecop. La instantánea está captada a mediodía en la calle Alemanes. Es evidente que el ambiente que se percibe es tranquilo, la Puerta del Perdón está libre turistas y no hay ninguna señal del ajetreo al que estamos ya acostumbrados. Eran los años en que sólo se hablaba del Plan Trabajadera. La ciudad no experimentaba la transformación que ahora padece en Semana Santa. Los turistas era muchos menos. ¡Cómo hemos cambiado!

Oído en San GregorioReunión en la sede de la calle San Gregorio celebrada esta semana. El hermano mayor se acerca al señor delegado de la jornada, miembro de la junta superior, al término de la sesión: “Oye, perdona, hubiera sido bonito recibir una llamada al teléfono móvil una vez que entró la cofradía, al menos para preguntar si la lluvia nos había afectado en algo o si se había producido algún incidente a cuenta del fajín, ¿no?”.

Pasan los días...Y se demuestra que el factor sorpresa es clave en materia de seguridad. No hubo aviso previo. El decreto de la Ley Seca incluía expresamente la opción de cerrar las tiendas de chinos y comestibles. ¿Ustedes han oído alguna queja al respecto? ¿Ha dicho algo, por cierto, la patronal de la hostelería sobre el decreto en general? Nada de nada. Todo el mundo ha debido quedar satisfecho. Anoten esta circunstancia todos los grupos políticos, porque aquello que funciona bien en una ciudad debe ser mantenido. Siempre.

Reflexiones posterioresNos metemos en la Feria, llegarán el Rocío y el verano y olvidaremos muchos aspectos de la pasada Semana Santa sobre los que convendría reflexionar con el recuerdo muy presente. Por ejemplo, ¿es necesario que haya tantos hermanos de paisano delante de los pasos?Lucen acreditaciones de todo tipo. Seguridad, auxiliares de acólitos, comunicación digital... Preguntamos a un diputado mayor de gobierno por este asunto y nos respondió que en algunos casos eran fundamentales para abrir paso. De verdad que no entendemos la superpoblación no ya de enlaces vestidos de nazarenos, sino de este tramo de Hermanos Dustin que, además, suelen ir haciendo un ruido tremendo.

El pregonero ¿Hablamos del próximo? Sí, sí... No pierdan de vista que se designa en septiembre. Yestamos en mayo. ¿Que se le ha pasado el tiempo volando?Ya. Suele ocurrir. Y con tanta premura como aplica el Consejo en los últimos tiempos, la designación del pregonero nos pilla con las piscinas abiertas. ¿Nombres?Haberlos haylos. Y alguno muy, pero que muy interesante. Por supuesto que hay nombres de mujeres, pero en 2020 se procurará no repetir la profesión. Al menos, por un año, no tocaría acudir de nuevo al mundo de la comunicación. En principio, claro...

¿Se llegó a plantear?En los últimos años hemos visto casi de todo en asuntos de Semana Santa. La creación de las vísperas, numerosas coronaciones, un paso de palio por Madrid, nazarenos que dan estampas en vez de caramelos y hasta hemos salido corriendo varias veces. Pero no hemos visto nunca un decreto de extinción de una hermandad... O alguna medida similar. ¿Será verdad que en el interior del Palacio Arzobispal se ha barajado tal posibilidad entre quienes tienen las competencias? Si se produce la más mínima oportunidad...

Moda horripilanteUrge acabar con los denominados cirios tuneados. Hemos visto demasiados. La moda de llevar gomillas para colocar estampas de las imágenes en la parte superior del cirio es terrible. Los diputados de tramo deben servir para algo más que para las tareas del encendido. Pase que haya nazarenos mal vestidos por falta de pericia, pero los de los cirios personalizados...

Miércoles SantoLas fotografías de dos nazarenos adultos en un bar del sector de la Alfalfa ya han sido remitidas a los responsables de tan preciosa cofradía. Son indignos de lucir esa túnica. Fumando en la puerta de un bar, riéndose y con el cirio apoyado en la fachada del establecimiento... Para colmo se aprecia que uno de los cirios tiene la contera de otro color, lo que indica antigüedad y una posición próxima al paso. Salir de nazareno es un acto voluntario.

El pertigueroPrimer golpe. ¿Por qué a Andrés Martín le salen tantos amigos en Feria? Hay que preguntarle. Segundo golpe. Muchas veces lo hemos escrito. Los casos lamentables como el de la mayordomía del Valle han sido y son habituales. Ahora toca en la Hiniesta. Conviene tratarlos siempre de puertas adentro. Tercer golpe. Colas en la casa de hermandad para obtener invitaciones para la caseta de San Benito. Y ciriales arriba. Hay que preguntarle a Pepote Rodríguez de la Borbolla si al periodista Enric Juliana le gustó la cofradía del Silencio.

El Lagarto de la Catedral. "Dile al muy cofradiero cura Antonio Romero, mi querido Fiscal, que te cuente la expresión de esa vecina de casi cien años a la que fue a dar la comunión en la Dominica in Albis, cuando salió la procesión con Su Divina Majestad por su feligresía. Hay alguna fotografía de verdadero impacto".