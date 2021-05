El gran acierto del último decreto de Asenjo en Sevilla

Los falsos aduladores de Asenjo dicen que el arzobispo fue mal recibido en Sevilla, en lugar de reconocer que don Juan José, con sus aciertos y errores como todo hijo de Dios, fue de menos a más. Son tan pelotas como torpes y, pese a que quieren agradar, terminan por restarle mérito a quien se ha ido superando a sí mismo. Si tuvo algún resbalón al inicio por impericia, mala suerte o culpa de un tercero, está teniendo un final memorable con un acierto más ahora que es administrador apostólico:el decreto que deja bien claro que todavía no puede haber procesiones en la calle. ¡Bravo! Con la de tíos con las tardes libres que hay ya imaginando una salida extraordinaria “cuando todo esto acabe”, conviene un mensaje claro y preciso que imponga la cordura.

Pues cuando la pandemia haya sido verdaderamente vencida, alguien tendrá que reconocer que las cofradías están siendo ejemplares. Ni una ha sacado los pies del plato. No ha habido ni un solo ejemplo de irresponsabilidad. La disciplina y la obediencia a las normas está siendo absoluta. No se puede decir lo mismo de otros colectivos o entidades. A las hermandades de Sevilla le tendrán que dar una nueva medalla de oro. El decreto de Asenjo no ha sido contestado públicamente por nadie. El Corpus, dentro de la Catedral nuevamente. Nadie como las cofradías tiene claro que se ha acabado el estado de alarma, no el coronavirus. De la Virgen de los Reyes, ni se habla, ni se debe hablar. ¿Se imaginan que por culpa de una procesión precipitada se expandiera el virus como con aquella manifestación del 8 de marzo del pasado año en Madrid? A los curas les iban a dar para el pelo. Aquí ni hay ni debe haber prisas, sobre todo cuando la mayoría de las cofradías los cuentan por siglos. Ysi todo va como tiene que ir, esta pandemia quedará como un paréntesis de dos años en el siglo XXI, como lo fue el desastre de la Segunda República. ¿Qué son dos años para instituciones que tienen cuatro o cinco siglos? Bien, muy bien, por el decreto del administrador apostólico. Y muy bien por las cofradías que han retrasado alguna salida extraordinaria. La normativa deja abierta la opción de celebración de alguna misa en la vía pública, como hizo el Gran Poder.

Esperemos que con un poco de suerte, con la inmunidad de rebaño alcanzada en agosto, podamos celebrar una Navidad lo más parecida a las habituales y que, por lo tanto, nos encaminemos a una Semana Santa normalizada. Todo lo que se podría celebrar antes es un riesgo que no merece la pena ser corrido, salvo que los porcentajes de vacunación lo permitan. Y, por supuesto, la pena es que hay colectivos que no ayudan con su comportamiento a que esto vaya más rápido. Ni el Gobierno de España tampoco. Pero mientras tanto, aquello que depende de la Iglesia de Sevilla va bien. Ni una nota disonante. Don Juan José no fue mal recibido. Ha ido de menos a más. Por eso se queda felizmente con nosotros.

Cien años de un azulejo

No debe pasar desapercibido un hermoso centenario como es el del azulejo de Jesús Nazareno, en la calle El Silencio, antes General Moscardó. Está considerado una de las mejores obras de José Macías y Macías, quien se hizo cargo de muchas de las pinturas que representan a las provincias en la Plaza de España. Datado en 1821, lleva desde entonces recogiendo oraciones a deshoras, muy bien conservado por la hermandad. Siempre tenemos a Jesús Nazareno disponible para escucharnos en su azulejo, con ese abrazo a la cruz que es para muchos el gesto más hermoso de toda la historia de la Humanidad.

Habla el Tardón

El 10 de junio se celebra el cabildo general de elecciones en San Gonzalo. Una buena noticia es que concurre una sola candidatura liderada por Manuel Lobo. Se necesita ahora que muchos, muchísimos hermanos acudan a votar para que haya quorum y todo discurra sin ningún problema. Por cierto, hay quien con toda razón apunta a que el columbario de la parroquia, al que se ha puesto el nombre de San Gonzalo, provoca equívocos. Porque no es de la hermandad. Aunque nadie discute que la parroquia se llama como se llama, hay que reconocer que San Gonzalo en Sevilla es una cofradía que está, eso sí, en la parroquia del mismo nombre.

Relevo en la Corona

Y en la hermandad radicada en el Sagrario de la Catedral también se ha activo el proceso de relevo. Víctor Padilla sustituirá a uno de los grandes hermanos mayores que ha tenido esta joven cofradía:Alejandro Mateos. La cita con las urnas es el 27 de junio. Nadie podrá dudar de los frutos del mandato de Mateos, que ha vivido un gran hito con el vía crucis de las cofradías de 2021, el año de la pandemia. Deja la cofradía en un momento dulce.

Sillas vacías

Las que hubo en la Catedral en la ceremonia de despedida del clero a don Juan José Asenjo con motivo de la festividad de San Juan de Ávila. Sí, faltaron algunos presbíteros, pero no tantos como querían hacer ver algunos.

El Lagarto de la Catedral: "Claro que hay revuelo en la curia, inquieto Fiscal, por supuestísimo que lo hay. Sabes que todos los cargos son cesados cuando llega el nuevo arzobispo, que suele no obstante mantenerlos un tiempo hasta que elige a los suyos. Por eso serán meses de mucha, muchísima inquietud"