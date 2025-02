Mucho más que una foto de la Semana Santa de Sevilla

La imagen es del compañero José Luis Montero. Fue publicada en Diario de Sevilla y ha sido premiada con el galardón Jesús Martín Cartaya del Consejo de Cofradías. La fotografía no solo tiene una meritoria composición, sino que refleja con perfección el carácter de un arzobispo alegre, valiente y sin complejos a la hora de desarrollar un modelo de gobierno pastoral. Se podrá coincidir más o menos con algunos de sus planteamientos, pero no hay duda de que no hay ocurrencias ni sobresaltos, sino una línea coherente con unos principios. La foto habla por sí sóla. Es Domingo de Ramos, el piquete de gala de la Policía Local abre la carrera oficial como cada día de la Semana Santa. La Borriquita está a punto de llegar a la Campana, donde el nazarenito blanco pedirá la venia más simbólica de todas. A Dios por el Amor. El arzobispo se dirige al palquillo para conceder esa venia. Y va feliz como se aprecia en la imagen de Montero. El título de la instantánea premiada es 'Recibiendo a la Semana Santa'. Bien podría haberse titulado 'La alegría de la Fe', 'El entusiasmo por la Piedad Popular' o 'Juan XXIII en versión sevillana'. Ni los más críticos, si los hay, podrán discutir que este prelado huele a oveja, como demanda Francisco. Ha sacado a la armada en una procesión magna sin precedentes, se lleva al Cachorro a Roma y sigue autorizando procesiones de acuerdo con la normativa vigente. Tiene claro que la piedad popular en unos de los instrumentos idóneo para luchar contra la oleada de frío espiritual. Y repetimos: no se aprecia complejo alguno en esa apuesta. Salidas de cristos con y sin imágenes secundarias, coronaciones de vírgenes, rosarios, magnas en la capital y en la provincia... Pasan los años y el modelo de monseñor Saiz se perfecciona. No hay freno, acaso alumnos noes a determinadas propuestas que no encajan en la normativa. En ese modelo se incluye una fluida relación con el Nuncio de Su Santidad en España y una constante presencia de la Iglesia de Sevilla en Roma, tanto del propio prelado para ejercicio de sus obligaciones como de sacerdotes que acuden allí a formarse o hasta del propio Paco Vélez que debe estar al borde de empadronarse en la Ciudad Eterna. El arzobispo ha bendecido esta semana un azulejo de la Virgen de los Reyes en la sede de la Nunciatura Apostólica de Madrid. ¿Se dan cuenta? Y nunca pierdan de vista el nombramiento de dos obispos auxiliares de una tacada. El modelo de este pontificado está cada día más nítidamente definido. Y debe dar pronto un nuevo fruto como el centro de atención a personas sin hogar, la obra social del II Congreso Internacional de Hermandades.

Aplicación digital

Los capataces ya disponen de una aplicación digital para organizar todo lo referente a las cuadrillas. ¡Mucho ha tardado en aparecer el instrumento! En tiempos se hacían chascarrillos sobre el contestador automático del teléfono de Antonio Santiago. ¿Recuerdan? El costalero que llamaba debía pulsar un número en función de la cuadrilla de la que formara parte. Ahora se pueden organizar hasta los relevos. Hace no tantos años el debate era si se le daba excesivo protagonismo a capataces y vestidores de vírgenes. Incluso se debatía si los programas de mano de Semana Santa debían referir el nombre del vestidor de la Dolorosa. ¡Pues ya ven! Todo se disparó. Y hay detalles que ni se plantean. Todo lo secundario hace tiempo que invadió o que se puso a la misma altura que lo principal. Cultura cofradiera lo llaman. La vida de las cofradías hace tiempo que se discurre más allá de templos y casas de hermandad. Y la gran realidad virtual que se ha creado tiene todos los tintes de ser más real que la considerada real. ¡Adelante con la aplicación! ¿Una Semana Santa digitalizada o una Semana Santa directamente fría?

La parihuela con ruedas de la Custodia el pasado jueves junto a la Puerta de los Palos / M. G.

Parihuela con ruedas

El jueves nos sorprendió la imagen en el atrio de la Puerta de los Palos de la Catedral. Allí estaba la parihuela del paso de la Custodia, la última con ruedas que se conoce en Sevilla. Pueden apreciar el artilugio y, ojo al detalle, las trabajaderas que siempre ha tenido para costaleros. Ya saben que el Cabildo ha decidido que vuelva a salir con una cuadrilla de costaleros. Debe ser que la parihuela se traslada para su adaptación total. Adiós a las ruedas y al volante. Ahí queda el testimonio gráfico. Todos los pasos de Sevilla ya con costaleros. Seguro que la decisión del Cabildo es un acierto, pero no faltará quien hubiera preferido que al menos uno se siguiera llevando con ruedas.

CEO del incienso

Esta semana nos ha sorprendido ver el título de un ejecutivo como CEO de una empresa de inciensos. Sí, ya sabemos que es una terminología absolutamente asentada en el mundo de la empresa, en las redes de contactos profesionales y esos círculos endogámicos. Nos hizo simplemente gracia. Podemos estar a un paso de tener un CEO de tramo, un CEO mayor de gobierno, un CEO de la cuadrilla y por supuesto el CEO premium del Consejo de Cofradías. Si tenemos aplicaciones digitales para los costaleros, ¡tendremos que adaptar las cofradías al mundo profesional donde se mueven a todos los efectos! ¿No hay cofradías con seguros contratados para cubrir la responsabilidad de sus oficiales de junta de gobierno como si fueran altos directivos? Pues a partir de ahora uno que yo me sé es el CEO de la página dominical del Fiscal, servidor de ustedes.

8 de marzo

Anoten la fecha en sus agendas con lápiz morado. Tenemos ya el primer gran acto de la cuaresma que viene. El maestro Manuel Marvizón nos convoca a una cita en el Teatro de la Maestranza con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla que promete ser un espectáculo para los sentidos. Literal. Las entradas se puede adquirir por la web de la orquesta. Se podrá disfrutar de las célebres imágenes de la FOX, la maravillosa película que el Consejor recuperó y con la que pudimos literalmentre deleitarnos en 2021, cuando no hubo Semana Santa pero descubrimos los sonidos de las de los años 20. Hasta se repartirá un pestiño a los asistentes a la función.