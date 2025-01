¡Necesitamos a la Guardia Suiza en la Catedral de Sevilla en Semana Santa!

Está muy bien que se ponga el máximo empeño en cuidar el paso de las cofradías por la Catedral, eso que ahora llaman la "vía sacra". ¡Y parecía imposible superar la estulticia de la Seo, vocablo que ya usa el mismo Cabildo! Hay que celebrar que se ponga la atención en el punto más importante de la estación de penitencia. Leemos que los diputados de tramo harán especiales funciones de vigilancia para que los nazarenos no protagonicen las habituales desbandadas. Hay ya cofradías absolutamente ejemplares en su transitar por el templo metropolitano, pero no diremos nombres para no generar posibles ofendidos. Nos dicen que se podrá ambientar el paso de los cortejos con textos sagrados, música e incluso pregones. ¡No, por Dios! No pongan a un tío leyendo pregones porque ya pesan demasiado las cruces y los cirios como para tener que tragar pestiños. Dejen los pregones para el Domingo de Pasión que es su fecha idónea. No nos martiricen.

¿Podrán los diputados mandar a callar las tertulias de canónigos dando paseos por el templo? ¿Pondrá el Cabildo especial celo en el Monumento del Jueves y el Viernes Santo? Por favor, eviten delante del Santísimo el despliegue de cintas que habitualmente se usan para impedir el paso de turistas. No es el momento de su empleo. Entre los nazarenos que hacen la doble genuflexión y el altar no debe haber nada, ningún obstáculo visual ni de otro tipo, mucho menos el tinglado para organizar el tránsito de personas. Y, sobre todo, eviten también los corrillos de canónigos, invitados o empleados del Cabildo a uno y otro lado de la verja de la Capilla Real, pues en esos momentos hay cientos de nazarenos realizando la adoración. ¡Un poco de tacto! Exijamos decoro a los nazarenos, claro que sí, pero sea ejemplar el propio Cabildo. La vía es sacra para todos, ¿no?

Vamos camino de la creación de una suerte de Guardia Suiza en la Catedral para los días de Semana Santa. ¿No tiene el cabildo un equipo de prestigiosos cofrades que lo asesora en materia de procesiones? Son los casos de Joaquín de la Peña, Paco Cuéllar o José María Carmona, entre otros. Pues tenga el Cabildo su cuerpo propio para esa semana, porque la disparidad de criterios a la hora de ejecutar las medidas que puede haber entre los diputados de una y otra cofradía puede ser para tomar nota. Las instrucciones serán las mismas para todo, pero su cumplimiento... Estoy viendo ya a esos vigilantes con su chapa en la solapa con la Giralda y las dos jarras con azucenas. ¿Se admitirán voluntarios? ¿Tendrán un nombre particular? Damos ideas. 'Los guardianes de la Seo'. 'Los agentes de la Vía Sacra'. 'Los hombres de Paco (Román)'.

Un cartelazo

El de la tertulia de Utrera que recrea el papelón de pescao frito es una auténtica maravilla. El autor refiere su búsqueda de una Semana Santa alternativa. Creemos que ha conseguido algo mucho más importante: la originalidad. Ha aunado muchos factores muy distintos en un solo cartel. El rostro de Jesús, la costumbre de comer pescao frito, el papel de estraza extendido con restos de viandas y la chapa de un botellín, la importancia de las tertulias y las tabernas (como ya reivindicó Henares en su Pregón) y un absoluto respeto. Sin herir ni provocar. Gonzalo Quesada nos ha ofrecido un producto fresco al que no se le puede poner un pero. Es de ovación y enhorabuena.

Punto culmen

Los de la Abnegación de San Bernardo tienen cada año más claro que el punto fuerte de su recorrido es la Plaza de la Alfalfa. Para ellos es una suerte de Campana alternativa. Por eso cuidan ese tramo del recorrido. Y por eso se barrunta saeta de lujo en uno de los balcones principales. Habrá que decirle al soleano Álvaro Pastor que prepare la cámara desde su atalaya, porque es él quien mejor capta la auténtica bulla que convoca este paso de misterio en las vísperas del domingo del Pregón. Aunque la retransmisión del recorrido el año pasado a cargo de un canal de YouTube permitió comprobar que el público es masivo en todo momento. Esperemos que no cambien de fecha.

Paquili alza la voz

Teníamos pendiente este comentario. Hace muy bien Francisco Carrera Iglesias en advertir de las consecuencias de encargar piezas de bordado en talleres de naciones sin garantías democráticas. El caso del manto bordado en Pakistán ha puesto en guardia al gremio del arte sacro. No se trata ya de proteger lo nuestro, que también, sino de denunciar el más que posible riesgo en la calidad de los trabajos y en las condiciones en que se ha podido realizar. Paquili lleva un tiempo ejerciendo una labor muy elogiable y meritoria en defensa de la artesanía sacra, que forma parte de nuestras particulares bellas artes. ¿Y qué me dicen de las túnicas elaboradas en talleres clandestinos, el denominado mercado chino? Cuidado con lo barato porque puede resultar muy caro. Y hasta desagradable. Ni cualquier cosa es un bordado, ni todo bordado aguanta después bien sobre el terciopelo. Ni toda tela negra es ruan. Ni todo terciopelo soporta dos gotas de agua... Y después, en todo caso, se debe tener siempre la garantía de poder reclamar. Pakistán queda un poquito lejos. Y hay talleres en los polígonos que abren y cierran en un plisplás.

Gran exposición

Muy atentos a la muestra que tendrá lugar en cuaresma en la sede de la Fundación Cajasol sobre el centenario del primer besamanos de la Macarena, que tuvo lugar el 18 de diciembre de 1925. Los comisarios son Carlos Colón y Gabriel Ferreras. Los comisarios técnicos son Eladio de León y Esperanza de León. La exposición ocupará todas las salas de la sede. La calidad está asegurada. Será uno de los grandes atractivos de la espera.

El pertiguero

Primer golpe. Pídanle a Joaquín Moeckel un calendario de la Virgen de la Piedad de los que tienen un imán para que se puedan colocar en el frigorífico. Segundo golpe. Suena raro que el Cachorro y la Virgen de la Esperanza de Málaga salgan de una "estructura efímera" en la procesión de Roma. ¿De verdad que no hay un templo apropiado en la ciudad con más iglesias, capillas y basílicas del orbe cristiano? A montar un tinglado. Tercer golpe. Cuando todo acabe habrá algún dirigente del Consejo que podrá escribir una guía de Roma. Alguno está yendo con más facilidad al Vaticano que a Sevilla Este. Y ciriales arriba. El 30 de enero se reabrirá la iglesia de María Auxiliadora de Nervión. El interior aparecerá muy transformado. Las primeras imágenes que trascendieron fueron motivo de polémica el pasado agosto.