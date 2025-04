Dónde ver la Semana Santa de Sevilla: guía para ver las procesiones en los mejores lugares

Sevilla/Es una cita recurrente pero no por ello carente de vigencia y de razón. Existen tantas Semanas Santas como cofrades participando de ella, de ahí su carácter infinito e inabarcable. Resultaría cuanto menos osado y reduccionista tratar de ofrecer una panorámica completa de la fiesta y, por ende, una serie de rutas o enclaves para disfrutar de las cofradías, pero sí es posible ofrecer consejos elementales para una cuestión básica: dónde ver la Semana Santa.

Dividiremos la cuestión en Carrera Oficial y cofradías de “a pie”. Los abonos de la Carrera Oficial, que usan cofrades de todo tipo y clase social (y que por supuesto también ven cofradías en la calle) se han ido heredando con los años y es complejo adquirir un abono en propiedad, puesto que es necesario esperar que se liberen para poder optar a esta posibilidad.

Bien es cierto que se sortean cada año más de mil sillas, pero son muy solicitadas. En la Carrera Oficial no se pueden “ver” cofradías si no dispones del abono, debido a los paneles y otras señaléticas dispuestas desde la Campana a la Plaza Virgen de los Reyes. Pueden contemplarse algunas en la Plaza de San Francisco pero no es en ningún caso recomendable.

Recomendaciones según tus necesidades

De este modo, ver la Semana Santa en Sevilla dependerá de muchos factores. Personas con las que vayas, amigos, familiares, matrimonio con hijos, Solid en pareja, la edad… Cada cofradía además tiene su encanto en según qué puntos de su recorrido.

Aún así, hay algunos lugares por donde pasan varias hermandades prácticamente todos los días, como la calle Francos, la Alfalfa, la Cuesta del Rosario o del Bacalao, Arfe, Reyes Católicos, la Plaza del Triunfo o El Salvador (estas últimas algo más espaciosas), así como la zona de la Encarnación.

Sin embargo, debido a la actual masificación que padece la fiesta y los aforamientos en algunos enclaves, si se opta por esta elección es recomendable acudir con tiempo de antelación.

Cofradías en sus barrios

Aún así, nosotros apostamos por intentar buscar las cofradías en lugares distintos y variados de su itinerario, para comprender no solo el contexto y el urbanismo de la ciudad si no el comportamiento en sí del propio cortejo: cómo evoluciona con el paso de las horas, qué registros nos ofrece y qué luces genera.

Por ejemplo, siempre es caballo ganador marcharse a ver las cofradías de barrio en sus entornos (Cerro, Tiro de Línea, Triana, Macarena) u otras zonas menos concurridas por las que también pasan cofradías de centro, como el Museo, San Lorenzo o la zona de San Pedro y Santa Catalina. Las salidas y las entradas son por norma general los enclaves más esperados, por la ilusión que provoca, y algunos otros puntos de interés.

Por apuntar más detalles, las horas con más número de público suele ser la tarde-noche, entre las 17:00 y las 00:00. Antes y después de esa horquilla (salvando la Madrugada y jornadas tranquilas como Jueves y Viernes) son las más óptimas para exprimir el tiempo, tanto por la mañana como ya la madrugada para acompañar a las últimas cofradías.

Algunos puntos de interés para ver las procesiones de Sevilla

Algunos rincones permiten disfrutar de la Semana Santa sevillana desde una perspectiva más cercana y contemplativa, apreciando matices artísticos y musicales que a veces se diluyen en las zonas más concurridas de la ciudad.

Jardines de Murillo

Un entorno ajardinado que permite ver hermandades como Las Cigarreras en el Jueves Santo o San Bernardo el Miércoles Santo (aunque esta última sólo 'roza' la zona) en un ambiente relajado. La vegetación y el espacio disponible contrastan con las estrecheces del casco histórico.

Plaza Carmen Benítez

Un enclave perfecto para la salida de la Hermandad de San Roque (Domingo de Ramos), donde podrás apreciar la evolución del cortejo con sus más de 950 nazarenos, el Cristo de las Penas y la Virgen de Gracia y Esperanza con el acompañamiento musical de la Banda de Cruz Roja. En su entorno se produce el Jueves Santo la salida de Los Negritos.

Plaza del Cristo de Burgos

Este espacio ofrece una perspectiva privilegiada de la Hermandad del Cristo de Burgos el Miércoles Santo y otras que transitan por la zona como la Macarena en su recorrido de vuelta durante la Madrugada. La cercanía a la Parroquia de San Pedro permite apreciar los detalles de los pasos en un entorno menos masificado.

Plaza de la Encarnación

Este amplio espacio permite ver con comodidad hermandades como San Esteban el Martes Santo, Los Panaderos el Miércoles Santo o el Cristo de Burgos el Miércoles Santo. Su enclave en el centro histórico pero alejado de los puntos más masificados la convierte en un lugar estratégico.

Alameda de Hércules

Este amplio espacio urbano permite disfrutar del paso de varias hermandades con mayor comodidad. Por aquí discurren La Amargura y La Hiniesta el Domingo de Ramos, Los Javieres el Martes Santo, El Carmen y La Lanzada el Miércoles Santo, Montesión el Jueves Santo o La Macarena en la Madrugá. La amplitud del bulevar, la cercanía con calles como Amor de Dios, Trajano y Correduría, y su ambiente típicamente sevillano lo convierten en un punto estratégico para ver las cofradías 'sin' aglomeraciones.