Gonzalo Quesada: "Intento buscar ese otro lado de las cofradías, su lado alternativo"

Decía Santa Teresa de Jesús, en el marco de sus reflexiones más profundas y sinceras, que entre los pucheros andaba Dios. Todo un tratado de teología y espiritualidad que explica esa otra relación entre lo humano y lo divino, lo inalcanzable y lo cercano. Una cita que, sin temor a equivocarnos, alcanza precisamente en nuestras proximidades geográficas su manifestación más nítida y sincera.

Que Dios ande entre los pucheros significa que se revela en las circunstancias más cotidianas y sencillas. Tampoco hay que traducirlo como una sacralización de los alimentos, sino todo lo contrario: ese trabajo servirá para alimentar a otros y, en suma, elevar el mensaje que Dios mismo nos quiere transmitir. Y justamente en estos días se está hablando de Dios que, expresado en un papelón de 'pescao frito', ocupa pantallas generalistas que se valen de una polémica inexistente porque en nuestras calles no hay lugar al debate. Gonzalo Quesada ha conseguido lo a veces impensable: unirnos a todos gracias a ese Dios que está en todas partes, y que es uno más de nosotros sin rebajarle un ápice de su omnipresencia.

El famoso cartel que ha dado la vuelta a España / Gonzalo Quesada

Su nombre no cesa de aparecer en magacines y otros espacios a nivel nacional, pero su expresión es imperturbable y, además, irrebatible. Es el autor del cartel de la tertulia La Freidora, "Dentro del mundo cofrade no he visto esa polémica", añade Quesada al parecer popular que es común y compartido: en redes sociales, en los mentideros cofradieros y en cualquier reunión a nivel local e incluso autonómico. "Me encargo desde siempre del tema del cartel como miembro de la tertulia, que tiene como tradición lanzar un cartel cada año". Lo que no imaginaba el artista era la trascendencia que iba a alcanzar su obra, que vertiginosamente se esparció por las redes sociales generando una crítica unánime precisamente por su familiaridad, no comprendida más allá de nuestras fronteras.

Aún así, el cartel guarda un mensaje claro, un componente de reflexión siempre necesario en el arte como expresión de la inquietud del ser humano. "Siempre intento buscar ese otro lado de las cofradías, su idiosincrasia canalla, la parte alternativa que realmente son esos momentos que, al fin y al cabo, hacen hermandad. Los momentos en los que nos reunimos y compartimos impresiones". En definitiva, hacer la Semana Santa, gestarla, crearla, levantarla. Pero, ¿por qué Jesús en un papelón, imaginado a base de aceite y entre chapas de botellines? "Hice varias pruebas directamente sobre un papelón de estraza, tenía clara la idea hasta que encontré la textura que buscaba. Esa es la técnica: aceite sobre papelón", declara a esta casa mientras ríe. Y directo a imprenta.

Los reconocimientos y las "polémicas"

De manera automática, el cartel cumplió su función: anunciaba, sugería, incidía, invitaba a la pausa, al detenimiento y a la complicidad. Y ese lenguaje es comprendido por todos. "Me sorprendió la cantidad de felicitaciones por redes, incluidos profesores y estudiosos de renombre que dedicaron su tiempo y su crítica a valorar la obra. No me esperaba ese reconocimiento", expresa con sinceridad Quesada, que no solo se dedica a la pintura. Actualmente, continúa desarrollando otra de las ramas de su disciplina, como es la escultura, tallando y modelando diferentes obras. Marbella, La Línea de la Concepción...

Y, por supuesto, su Utrera natal, para la que realizó el cartel de las fiestas de la Virgen de Consolación, tan aclamada y de tan grato recuerdo para la capital. Gonzalo no solo nos ha puesto de acuerdo a todos en clave artística, empresa harto compleja entre quienes buscan en el arte algo directo y comprensible y quienes anhelan trasfondos encriptados y estilos contrapuestos. Este joven nos ha unido ante quienes fuerzan gestos y muecas extraños, como reprochando una irreverencia que nosotros convertimos en amistad, cuando manifestamos abiertamente nuestra interpretación de la vida. La fe no es interpretable, pero sí que es infinita. Como infinitos somos cada uno de nosotros. Como infinitos son los papelones de 'pescao' que Dios mismo nos regala en la antesala de este tiempo que es nuestra razón de ser y de estar en el mundo.