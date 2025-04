Itinerarios, horarios y recorridos del Viernes de Dolores en Sevilla | Semana Santa 2025

Sevilla/El Viernes de Dolores abre el calendario de procesiones de la Semana Santa de Sevilla 2025, con seis hermandades que realizan su estación de penitencia en distintos puntos de la ciudad. Esta primera jornada, que en 2025 tiene lugar el 11 de abril, representa el pórtico a la intensa actividad procesional que se desarrolla en la capital hispalense durante la Semana Santa.

Las hermandades de Bendición y Esperanza, Pino Montano, La Misión, Bellavista, La Corona y Pasión y Muerte llenarán de fervor y devoción las calles de sus respectivos barrios, mostrando la riqueza y diversidad del patrimonio cofrade sevillano.

Itinerarios y horarios del Viernes de Dolores 2025

Las seis hermandades que procesionan el Viernes de Dolores han establecido sus horarios e itinerarios para esta jornada.

Respecto a la Semana Santa de 2024, los recorridos mantienen en esencia su estructura, aunque hay algunos cambios en los horarios de salida.

Destaca especialmente Bellavista, que adelanta 30 minutos su salida procesional respecto al año anterior, mientras que hermandades como La Corona o Pasión y Muerte mantienen sus horarios habituales.

Según la nómina oficial, las cofradías procesionarán con el siguiente orden de salida:

Bendición y Esperanza: 17:00 horas - 2:00 de la madrugada Pino Montano: 17:45 horas - 2:15 de la madrugada La Misión: 18:15 horas - 1:00 de la madrugada Bellavista: 18:30 horas - 1:30 de la madrugada La Corona: 19:45 horas - 23:45 horas Pasión y Muerte: 20:00 horas - 00:30 horas

Hermandad de Bendición y Esperanza

El paso de la Hermandad de Bendición y Esperanza / Hermandad de Bendición y Esperanza

Nuestro Padre Jesús de la Bendición en el Santo Encuentro y Santa María de la Esperanza en su Soledad

Esta joven corporación realiza su primera estación de penitencia con nazarenos en este Viernes de Dolores de 2025, presenta como titular a Nuestro Padre Jesús de la Bendición en el Santo Encuentro, obra del imaginero Juan Antonio Blanco Ramos.

Detalles del cortejo:

Número de nazarenos : 200

: 200 Capataz : Manuel Roldán Rojas

: Manuel Roldán Rojas Hermano Mayor : Ángel Hartmann

: Ángel Hartmann Acompañamiento musical: Agrupación Musical Santa María de la Esperanza

El origen de esta hermandad está en una agrupación parroquial que en 1992 sacó por las calles de las 3.000 Viviendas de Sevilla una cruz de mayo, formalizándose desde 2005 como asociación de fieles integrada en la parroquia de Jesús Obrero. Desde 2010 procesiona por las calles de la barriada en Viernes de Dolores y, según la documentación consultada, en 2025 será la hermandad número 71 de la ciudad de Sevilla.

Itinerario Bendición y Esperanza

La cofradía inicia su recorrido a las 17:00 horas y concluye a las 2:00 de la madrugada, transitando por: C. Padre José Sebastián Bandarán, Gta. Esperanza Vélez Lamadrid, C. Luis Ortiz Muñoz, C. Madre de Cristo, Av. las Letanías, Ronda Ntra. Sra. de la Oliva, C. Getsemaní, Barriada Ntra. Sra. de la Oliva, Unión la Oliva, C. Amaranto, C. Nenúfar, C. Poeta Manuel Benítez Carrasco, Parque José Celestino Mutis, C. Alfonso Lasso de la Vega, C. Sierra de la Grana, C. Lora del Río, C. Osuna, Calle Almte. Topete, C. Ramírez de Bustamante, Av. los Teatinos, Parroquia de Santa Genoveva, C. Romero de Torres, Av. los Teatinos, C. Serrano y Ortega, Calle Almte. Topete, C. Párroco Antonio González Abato, C. Victoria Domínguez Cerrato, C. Bendición y Esperanza, C. Padre José Sebastián Bandarán y Parroquia de Jesús Obrero.

Hermandad de Pino Montano

La imagen de la Virgen del Amor de Pino Montano fue tallada en 1998 por Fernando Castejón / Hermandad

Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de Nazaret, María Santísima del Amor, San Marcos Evangelista y San Isidro Labrador

La iconografía de esta hermandad muestra a Nuestro Padre Jesús de Nazaret en el momento en que, apresado en el huerto de los olivos, es empujado por un sayón en su hombro derecho para que camine. Por su parte, María Santísima del Amor es una dolorosa con una expresión muy marcada en su rostro, reflejando el sufrimiento por su hijo.

Detalles del cortejo:

Número de nazarenos : 850

: 850 Capataz : Rafael Díaz Talaverón

: Rafael Díaz Talaverón Hermano Mayor : Víctor Manuel Cruz Lozano

: Víctor Manuel Cruz Lozano Acompañamiento musical: Centuria Juvenil de la Macarena en la Cruz de Guía, La Encarnación de San Benito tras el paso de misterio, y la Banda Municipal de Música de la Puebla del Río tras el palio

Ambas imágenes son obra del imaginero Fernando Castejón, realizadas en 1994 (el Cristo, posteriormente remodelado en 2002) y 1998 (la Virgen). La hermandad nace del colegio público Félix Rodríguez de la Fuente en los años 1981/82 y en 2007 fue aprobada como Hermandad de Penitencia por el Cardenal Arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo.

Itinerario Pino Montano

Parte a las 17:45 horas y volverá a su templo a las 2:15 de la madrugada. Recorre: Tapiceros, plaza Ramón Rueda, Sembradores, Estrella Antares, Estrella Sirio, Estrella Agena, Estrella Canopus, Camino de los Toros, parque Sierra Norte, parque Sierra de Aroche, Corral del Agua, Corral de la Encarnación, Corral del Acabose, Corral de los Barquilleros, Travesía de Consolación, Mar Egeo, Camino de los Toros, Viñadores, Cerrajeros, Impresores, Soladores, Ferrallistas, Esparteros, Charolistas, Alfareros y entrada.

Hermandad de La Misión

La Misión por Cardenal Ilundain / M.G.

Archicofradía del Inmaculado Corazón de María, Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo de la Misión, Nuestra Señora del Amparo, San Juan Evangelista y San Antonio María Claret

La iconografía representa representa a Jesús con la cruz junto a las Marías y San Juan, camino a su crucifixión.

Detalles del cortejo:

Número de nazarenos : 600

: 600 Capataz : Antonio Santiago

: Antonio Santiago Hermano Mayor : Ángel Manuel Ruiz Pérez

: Ángel Manuel Ruiz Pérez Acompañamiento musical: Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Victoria 'Las Cigarreras'

El Santo Cristo de la Misión (1988) y las Santas Mujeres (María Magdalena 1995, María Salomé 1996, María Cleofás 1997) son obra del escultor José Manuel Bonilla Cornejo. La Virgen del Amparo es una réplica realizada por el mismo escultor de la primitiva imagen del imaginero Miguel Laínez Capote de 1967.

Esta hermandad está vinculada desde sus orígenes a la devoción al Inmaculado Corazón de María y al misionero Antonio María Claret. En febrero de 1983, a través de la Asociación de los Antiguos Alumnos Claretianos, llegó al Colegio Claret la imagen de Nuestra Señora del Amparo, y el 3 de marzo de 1988 se bendijo la talla del Santo Cristo de la Misión.

Itinerario La Misión

La procesión comienza a las 18:15 horas y regresa a la 1:00 de la madrugada. Su itinerario es: Avenida Padre García Tejero, San Antonio María Claret, Padre Mediavilla, Periodista Ramón Resa, Páez de Rivera, avenida de la Palmera, Cardenal Illundain, Avenida Manuel Siurot, Hospital Virgen del Rocío, Torcuato Luca de Tena, avenida de la Palmera, Monzón, Fotógrafo Antonio del Junco, avenida Reina Mercedes, Glorieta Alcalde Parias Merry, Teba, Ensanche, avenida Padre García Tejero, Nicaragua, Tajo, Panamá, Ebro, Uruguay y Avenida Padre García Tejero.

Hermandad de Bellavista

La imagen de la Virgen del Dulce Nombre de Bellavista es una de las primeras realizadas por Álvarez Duarte en 1969 / José Ángel García

Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de La Salud y Remedios y María Santísima del Dulce Nombre en sus Dolores y Compasión

La iconografía del paso de misterio representa el momento en el que Jesús es prendido en el Huerto de Getsemaní, acompañado por un soldado, el judío Malco, Pedro, San Juan y Judas. En el segundo paso procesiona la Dolorosa bajo palio.

Detalles del cortejo:

Número de nazarenos : 600

: 600 Capataces : Jesús Valera y Rafael Rodríguez

: Jesús Valera y Rafael Rodríguez Hermano Mayor : Diego Manuel Romero

: Diego Manuel Romero Acompañamiento musical: María Santísima del Rocío en la Cruz de Guía, Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención tras el paso de misterio, y la Banda Municipal de Música de la Puebla del Río tras el palio

El Señor es una obra póstuma de Antonio Castillo Lastrucci de 1964, mientras que la Virgen del Dulce Nombre en sus Dolores y Compasión fue gubiada por Luis Álvarez Duarte en 1969.

La hermandad tiene sus orígenes en 1992, cuando se retomó la idea de fundar una nueva corporación en el barrio tras la extinción de una primitiva hermandad sacramental. En 2006 fue erigida como hermandad de penitencia.

Itinerario Bellavista

El cortejo sale a las 18:30 horas y regresa al templo a las 1:30 de la madrugada. Su recorrido discurrirá por: Altares, Soria, Plaza Fernando VI, Logroño, Palencia, Jazmín, Ávila, Asencio y Toledo, Almirante Argandoña, Magnolia, Santa Margarita, Alonso Mingo, plaza del Retiro, Pamplona, Guadalajara, Enamorados, Caldereros, Vigo, Plaza de las Cadenas, Espejos, Almenas, plaza del Retiro, Alcuceros, Rosas, Guadalajara y Altares.

Hermandad de La Corona

Una imagen de la Hermandad de La Corona en la Semana Santa de Sevilla 2024 / Juan Carlos Vázquez Osuna

Hermandad del Santísimo Cristo de la Corona y Nuestra Señora del Rosario

La iconografía muestra a Jesús abrazando la cruz. El Cristo de la Corona es de factura anónima del siglo XVI, siendo uno de los cristos más antiguos que procesionan por la ciudad hispalense.

Detalles del cortejo:

Número de nazarenos : 100

: 100 Capataz : José Miguel Álvarez

: José Miguel Álvarez Hermano Mayor : Víctor de Padilla Mesa

: Víctor de Padilla Mesa Acompañamiento musical: Capilla Musical Sonos Angeli de Jerez de la Frontera en la Cruz de Guía, y Escolanía y Capilla Musical María Auxiliadora en el paso del Señor

La actual hermandad de La Corona es fruto de una reorganización de una antigua cofradía presente en Sevilla desde al menos el siglo XVII, alcanzando su mayor esplendor en el XVIII. Pertenecieron a ella personalidades como Pedro Roldán o José Montes de Oca, así como destacadas familias nobiliarias. En 1994 se le concedió el título de Asociación Parroquial y el 9 de marzo de 2000 se aprobó la reorganización y erección de la cofradía.

Itinerario La Corona

La procesión da comienzo a las 19:45 horas y finaliza a las 23:45 horas. Recorre: Puerta del Perdón, Alemanes (grada Catedral), Cardenal Carlos Amigo, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Entre Cárceles, Francisco Bruna, plaza de San Francisco, Granada, plaza Nueva (andén del Ayuntamiento), Fernández y González, García de Vinuesa, Puerta del Arenal, Arfe, Real de la Carretería, Rodo, Dos de Mayo, Arco del Postigo, Almirantazgo, Fray Ceferino González, plaza del Triunfo, Joaquín Romero Murube, plaza de La Alianza, Rodrigo Caro, Mateos Gago, plaza Virgen de los Reyes, Alemanes (grada Catedral) y Puerta del Perdón.

Hermandad de Pasión y Muerte

Una imagen de la Hermandad de Pasión y Muerte / Juan Carlos Muñoz

Hermandad de Santa María del Buen Aire y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de Pasión y Muerte, Resurrección de Ntro. Señor y Ntra. Sra. del Desconsuelo y Visitación

La iconografía de esta hermandad representa el momento en el que Jesús, tras el 'consummatum est' y haber expirado, baja su cabeza en señal de ausencia de vida.

Detalles del cortejo:

Número de nazarenos : 100

: 100 Capataz : Manuel Vizcaya

: Manuel Vizcaya Hermano Mayor : José Javier Ibáñez Guillén

: José Javier Ibáñez Guillén Acompañamiento musical: Capilla Musical 'Gólgota', delante del paso

El Santísimo Cristo de Pasión y Muerte (1996) y la Virgen del Desconsuelo y Visitación son imágenes de José Antonio Navarro Arteaga, hermano fundador de la cofradía.

La hermandad nació en 1991 como asociación con el objetivo de crear una hermandad de silencio en Triana para recuperar devociones antiguas del barrio. En 2001 recibió el título de Agrupación Parroquial y se trasladó a su sede actual. En enero de 2011, Monseñor Asenjo firmó el decreto de erección canónica como hermandad de penitencia, actuando La Estrella como madrina. Hace su estación de penitencia en la parroquia de Santa Ana.

Itinerario Pasión y Muerte

El cortejo sale a las 20:00 horas y regresa a las 00:30 horas. Su recorrido transcurre por: Condes de Bustillo, Evangelista, Prosperidad, Trabajo, Febo, Evangelista, Pagés del Corro, Victoria, Rodrigo de Triana, Plazuela de Señora Santa Ana, Párroco Don Eugenio, Pureza, Fabié, Rodrigo de Triana, San Jacinto y Condes de Bustillo.