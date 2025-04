Sin novedad en Nervión

La de Nervión no es la primera hermandad que limita los nazarenos del cortejo de uno de sus pasos. Otras ya la hacen por una mera cuestión de organización y de guardar los equilibrios en la cantidad de hermanos acompañantes de cada sagrado titular. La novedad estaría en cómo lo ha comunicado la hermandad de la Sed. Ha hecho público en la red social una medida de organización interna que en el contexto actual adquiere un valor especial, pues no son pocas las voces que aluden a la necesidad de reducir el número de nazarenos. No, aquí no hay recortes ni restricciones, sino (repetimos) una decisión tomada con el objetivo de distribuir mejor a los hermanos. Pero hay quienes han querido ver más allá. De momento, no hay nada más. La Sed hace las cosas muy bien y, además, tiene un hermano mayor pujante que conoce bien la casa, tiene los pies en la tierra y mucho tiempo por delante para darle más lustre si cabe a una gran cofradía.