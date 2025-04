¿Agendas excesivas?

Consulta uno las agendas de cultos y actos de la cuaresma y se pregunta si es necesario detallar los ensayos de costaleros, las igualás, las mudás y los retranqueos, por poner ejemplos del mundo del costal. No es que tengamos que involucionar a los tiempos en que ni siquiera se anunciaba el día en que se elegía al pregonero, un dato que te debían filtrar desde la sede de San Gregorio como un favor especial para que algunos periodistas estuviéramos prevenidos. No, eso no era operativo. Pero hoy hemos reventado la intimidad y el encanto de muchos actos, como la conocida como mudá de los fantasmas, que es un rito ya masivo y espectacularizado. Probablemente, es la evolución inevitable. Pero no está mal recordar que hay cosas que no siempre fueron así, que fueron más sencillas y más naturales. Hemos solemnizado y ritualizado momentos que eran de trámite. Hermosos, pero de trámite. Nos pasamos de rosca con todo. No hay ya lugar a la excepción. Todo es rito y regla. El montaje de la 'rampla' nos sabe ya a poco.