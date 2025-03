El hermoso mensaje de una placa

No está nada mal que en las placas o azulejos conmemorativos se aluda a quién presidía la hermandad como hermano mayor. Es una costumbre aceptada, al igual que en la vida institucional se refieren alcaldes, presidentes autonómicos o consejeros. Nada que objetar, aunque en ocasiones aparezca más gente en los reconocimientos que en las urgencias médicas de un hospital público. Nos llegan nuevas placas, colocadas con toda justicia, que nos hacen recordar una de las más bonitas que hemos visto en los últimos tiempos. Es de la Hermandad de la Sagrada Cena. Fue colocada en 2016 con motivo de la inauguración de la nueva casa. Se alude a que fue descubierta siendo arzobispo nuestro querido don Juan José Asenjo. Y no se cita a nadie más en particular. Se prefirió un hermosísimo mensaje para reconocer "el esfuerzo de todos los hermanos, los que están y los que disfrutan de la presencia de Nuestro Señor Jesucristo". Y punto. Ni un nombre más. Qué maravilla de texto.