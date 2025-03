Se nos va un nuncio muy sevillano...

El filipino Bernardito Auza deja de ser nuncio apostólico en España y pasa a serlo ante la Unión Europea. Solo cinco años ha estado en Madrid, desde donde ha viajado con frecuencia a Sevilla. Bernardito se va demasiado pronto. Los sesudos analistas especulan con un excesivo acercamiento a los sectores más conservadores en los últimos meses y que no habría dado el resultado esperado por el Vaticano. En la Iglesia española no siempre ha funcionado con fluidez la relación entre la Conferencia Episcopal y la Nunciatura... Sea como fuere, el nuncio filipino deja muy buen recuerdo en Sevilla. Fue clave para promover el nombramiento de dos obispos auxiliares de una tacada, nos visitó en Semana Santa (con cena en el Labradores la noche del Jueves Santo para no perderse la Madrugada en el palquillo), colocó un azulejo de la Virgen de los Reyes en la sede institucional de la Nunciatura en Madrid y pasó un frío glacial en la tribuna de autoridades el 8 de diciembre con motivo de la Magna. El tesorero del Consejo estuvo al quite y le prestó su abrigo. Hay que promover una medalla para Eduardo Carrera. Y ceder la prenda al Museo de Artes y Costumbres Populares.