La batalla estética

La Gerencia de Urbanismo ha publicado las normas que serán de obligado cumplimiento para comercios y distintas actividades en los días de Semana Santa. La intención es buena. Hace bien el Ayuntamiento en procurar reducir la contaminación paisajística del centro en la fiesta más hermosa de la ciudad. Ocurre que es una suerte de tormento de Sísifo, pero desde luego no sería admisible quedarse de brazos cruzados. Hay fachadas que directamente no tienen un pase ningún día del año en el conjunto histórico declarado de la ciudad, pero nos las hemos tragado sin que las comisiones de patrimonio digan ni mú. Urbanismo advierte que los incumplidores se enfrentarán a multas de hasta 120.000 euros. Hay que retirar obstáculos, banderolas, toldos, anuncios y todo aquello que sea un impedimento para el paso de una cofradía o directamente no encaje en los criterios estéticos. Nunca es tarde, pero ciertamente se llega muy tarde. Sevilla es una ciudad aliada de la belleza pese las barbaridades que se han cometido. En cualquier caso, las barbaridades las asumimos pronto y las hacemos nuestras. A su casa vienen.