¿Habrá trajes blancos?

Estamos erre que erre con la seguridad de la Semana Santa de 2025 porque la del pasado año no sirvió para medir el grado de tensión exigible al gobierno pepero. Pero no podemos perder de vista otras novedades que suele generar cada Domingo de Ramos. Las pashminas marcaron el Domingo de Ramos de 1999, primero de este periódico en los quioscos. Un día los nazarenos comenzaron a repartir medallitas, cuando hasta entonces solo lo hacían los de la Estrella. Otro año se pusieron de moda las estampas. Los caramelos no desaparecieron, pero no tienen ya la exclusiva. La bola de cera mantiene el apogeo. ¿Y quién no recuerda los trajes blancos de los canis? No eran baratos, precisamente. Han decaído. ¡Una pena! Por fortuna desaparecieron los claveles rojos en las mantillas, traje de luto y gala en el que están fuera de lugar esos complementos. No todo es Cecop, no todo son horarios e itinerarios, vallas y debates sobre los excesos. Hay otros detalles que van y vienen. Es menester que desaparezcan las sillitas plegables... Y que vuelvan los trajes blancos al estilo de Farruquito.