Bien por Alés

Está muy bien que el señor delegado de Fiestas Mayores, Menores, Magnas y Procesiones Piratas del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla defienda que no se pongan límites ni restricciones a los cortejos de las cofradías. Si hay que aplicar recortes en una Semana Santa sobredimensionada, que no sea a costa del nazareno, figura principalísima. Si se han cometido errores históricos al ampliar las nóminas de algunos días, que la solución no pase por el más débil. Hay muchas cosas que reordenar, suprimir o reducir antes que el número de nazarenos. Habrá que formar a los nazarenos, exigirles compostura y conocimiento preciso sobre el significado de la estación de penitencia, pero no ponerle trabas. Suena bien el discurso de Manuel Alés al respecto. Diferente es que plantee que hay hueco en algún día para alguna cofradía más. Eso ya lo vemos más difícil. Porque quedan pocos márgenes de seguridad, vamos a llamarlos así. No colmatemos, que eso es cosa de Urbanismo.