La Sed abre un debate al limitar los nazarenos en el cortejo de la Virgen de Consolación

Un mensaje en redes y un debate que se abre. El anuncio de la Hermandad de la Sed en el que señala que se habían agotado los puestos dentro del cortejo de la Virgen de Consolación ha generado un debate entre las personas que consideraban que se trataba de una manera de imponer una limitación para participar en la estación de penitencia. En su cuenta en X, la corporación aclaraba que la medida se adoptaba por cuestiones “organizativas y de seguridad” y que el cortejo del Cristo de la Sed seguía abierto a la participación de los hermanos.

No es habitual que una hermandad comunique de este modo que no hay más plazas para salir de nazareno en uno de sus cortejos, en este caso el del palio. Pero sí lo es que muchas corporaciones, por no decir todas, aplican algún tipo de regulación interna en su procesión para equilibrar en la medida de lo posible los nazarenos que acompañan a los pasos. Estas limitaciones se pueden advertir, por ejemplo, en el limitado número de hermanos que pueden formar parte del privilegiado último tramo, al que se accede por antigüedad.

Lo normal es que un hermano pueda elegir salir en el cortejo del Señor o en el de la Virgen a la hora de solicitar su papeleta. Ahí, será ubicado en el tramo que le corresponda por antigüedad. Un requisito que algunas hermandades también emplean a la hora de solicitar un puesto relevante, como una manigueta.

También hay casos en el que la hermandad va ordenada según el tiempo de preferencia desde la cruz (los más nuevos) al palio (los más antiguos).