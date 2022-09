La hora de la gran reforma de la Semana Santa de Sevilla

De esta semana me gusta:

La determinación del presidente Vélez

Tenemos un presidente del Consejo que lo borda cuando actúa de forma decidida, pero que se equivoca cuando remolonea. Hemos repetido varias veces que el mejor Vélez puso del derecho el Martes Santo, no tuvo miedo en trabajar con el Ayuntamiento para blindar la Madrugada, pagó el cartel de la Semana Santa o abrió la sede del Consejo a exposiciones artísticas. Ahora convoca una reunión con muy buena pinta. Abordar con tiempo y la mente abierta la gran reforma logística que necesita la Semana Santa. La apuesta es muy interesante. El espíritu reformista de la Madrugada debe iluminar toda la semana, porque hemos heredado una Semana Santa mastodóntica. Nunca debió crecer tanto. Nunca se debieron incluir ciertas cofradías. Nunca. Pero ese debate ya no procede. Es la hora de cambiar todo aquello que haya que cambiar.

La magna procesión de las Glorias

Olviden los egos. O no. La verdad es que sin egos no se hace nunca nada. Me hace gracia que no se discuta el pretexto para celebrar un Santo Entierro Magno. ¡San Fernando! ¡ Pero si al personal le importa un pimiento el santo rey y su festividad la cambian por un día libre en la Feria! Ay, qué risa. ¿Y van a discutir la magna de Glorias cuando el rey santo trajo a Sevilla a la Virgen de los Reyes y potenció la devoción a la Virgen?Me gusta que al menos se abra el debate. Si somos serios, la que tiene razón de ser es la mariana.

El despacho de la consejera de educación

Dicen que es una maravilla entrar en el despacho de la consejera de Educación, Patricia del Pozo, y comprobar que está presidido por una preciosa fotografía de la Macarena. En las mesas bajas hay más imágenes marianas. Patricia del Pozo no es hermana de la Macarena, pero sí una reconocida devota cuando se escapa del Parlamento y acude a la basílica. Por cierto, en el despacho alto del Palacio de San Telmo de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, hay otra foto de la Esperanza.

Las oraciones de los más jóvenes

No dejamos la educación. El comienzo del curso escolar nos depara siempre la imagen de los más jóvenes ante el Señor. Niños con sus mochilas de ruedas que acceden a la basílica y, seguro, piden por la buena marcha del curso escolar. Además, muchos niños bien educados que, si son mochilas de espadas, se las quitan y las echan abajo. No como esos politiquillos que entran con las mochilas en los hombros en el mismo Congreso.

La historia de la primitiva hermandad

El Silencio lleva décadas apostando por el rigor histórico gracias al afán investigador de muchos de sus hermanos. Desde Antonio Martín Macías, que fue hermano mayor, hasta el catedrático Manuel García Fernández o ahora con el profesor Alfredo González. Ahora ha quedado demostrado que la Madre y Maestra ancla sus raíces en 1356. Seriedad frente a especulación, estudios científicos frente a charlas de taberna, rigor frente a verborrea.

A la espera de la generosidad de todos

Si nos gusta la idea de la gran reunión del martes, más nos gustará ver que haya mentes abiertas, altura de miras, predisposición de diálogo y capacidad para deliberar sobre todo tipo de cambios. De lo contrario, no servirá de nada. No vale solamente con amagar, no basta con representar un diálogo. La primera reunión debe ser fundamental o, de lo contrario, todo quedará en un paripé. Y las siguientes sesiones, si las hay, serán hasta contraproducentes. Es la hora del gran diálogo, de los pactos, de las reformas. Ocurrió con la Madrugada desde 2000. Y sucede ahora con toda la Semana Santa. El presidente goza de un amplísimo respaldo recién recibido en las urnas, una autoridad moral que es el mejor aval. Hay que aprovecharlo. Quién sabe si Vélez logra el diseño de la Semana Santa del futuro.

Y de esta semana no me gusta:

Dos candidaturas en cofradías familiares

La pluralidad de candidaturas en una hermandad es un desastre. Si se trata de cofradías pequeñas, de las que forman unas cuantas familias, la cosa es todavía peor. Dos o incluso tres candidaturas en un cabildo electoral es un estropicio para la convivencia en los siguientes. ¡No digamos si miembros de una misma familia concurren en diferentes candidaturas! Un despropósito. Ha ocurrido hace años y sigue sucediendo ahora. ¿No hemos aprendido? ¿Nadie cede?¿No hay hermanos con autoridad moral con capacidad para poner orden? No es necesario que pongamos ejemplos. Los hay y hasta dolorosos. Y, por cierto, no aprendemos a respetar a los hermanos mayores en el ejercicio del cargo. Se les debe dejar repetir siempre que por regla tengan esa opción. ¿Por qué? Porque si son echados en las urnas, la que pierde es la hermandad. No el individuo.

La inflación que viene... ¿en la carrera oficial?

Sufrimos una inflación de dos dígitos que amenaza con seguir subiendo. No queda mucho para que se aprueben los precios de la carrera oficial de 2023. ¿Apostará el Consejo por un aumento de los precios? Todavía recuerdo el año en que las tarifas se dispararon un 10%. Atentos porque aquí puede haber miga de la que no nos gusta. Pero si todos los precios sube... ¿por qué no habrían de hacerlo los de los palcos y sillas?Sube el montaje, el almacenamiento, el traslado, la seguridad... Vayan preparando la cartera. Porque el Consejo es como la banca: siempre gana. Salvo en pandemia. Y que no se repita, por Dios.

La pérdida de la clientela sevillana

Ocurre en el Rinconcillo. El cambio parece consolidado. Si usted quiere tomarse la cerveza junto a esa vitrina que exhibe estampas de muchas imágenes sagradas que han ido dejando los clientes, tiene que hacer cola junto a los turistas. ¡Vaya tela! Los sevillanos, que nos dejamos birlas desde los establecimientos hasta la gesta de la primera vuelta al mundo, nos hemos quedado sin uno de los estandartes hosteleros de la Sevilla cofradiera. Pues nada, habrá que buscar alternativas próximas, que haberlas haylas y muy buenas.

Las procesiones que vienen

Nada menos que cinco extraordinarias tenemos hasta Navidad. ¿Muchas? Es probable. Servirán para evaluar el comportamiento del gentío, el grado de expectación, el nivel de consumismo del tachiro, la calidad del público y, quién sabe, si el estreno de un nuevo ciclo que remataría en el Santo Entierro Grande.

Ojo a la ampliación del itinerario obligado

Recuerdo que uno de los motivos para ampliar el número de hermandades en la Semana Santa era no engordar las vísperas. Era “preferible” meterlas en los días grandes que el “espectáculo” de las jornadas previas. Así me lo justificó un presidente. ¿Sirvió? En absoluto. En poco tiempo creció todo: las vísperas y la propia Semana Santa. Y ahora tenemos un problema de logística. Porque la estética u otros criterios son asuntos superados. Ciertamente el último Santo Entierro Grande fue “solo para abonados”. Así titulamos algunos la crónica. Ahora dicen que se empezará en la Concordia para que el público sin sillas pueda verla. ¿De verdad eso garantiza más público? Con tanta valla, tanto aforo y tanta seguridad... no tiene mucho sentido más allá de la buena intención. Hay televisión, señores. Y después seguir los pasos que uno elija en sus recorridos de regreso. Lo que se ha hecho siempre.

La oposición a la salida de algunos pasos

No me gusta que en algunas cofradías se aproveche el Santo Entierro Grande para hacer oposición, abrir el debate para que no se apruebe la salida de un paso en particular. Miren, el pretexto para esta gran procesión es flojo. Esto consiste en recuperar las dos Semanas Santas perdidas. Dejen la política de baja estofa. Entre unos y otros... menudo nivel.