¡Qué maravilla el cabildo de elecciones de la Quinta Angustia!

En ocasiones encuentra uno verdaderas perlas en las redes sociales, que no siempre funcionan como la puerta trasera del urinario a efectos de comunicación. Qué maravilla por su contenido el tuit publicado esta semana por la Hermandad de la Quinta Angustia con ocasión de su cabildo electoral. En el mensaje está perfectamente resumido el encanto que puede tener una corporación que no ha perdido su carácter familiar, reservado e intimista. De dilatada historia y vasto patrimonio, en la que la convivencia se articula en grupos perfectamente organizados de forna natural.

Llegan las elecciones, ejercen su derecho al voto 303 hermanos, cada uno de su padre y de su madre, y ya ven el resultado. 303 votos a favor de la continuidad del hermano mayor. No verán ustedes semejante resultado en el congreso de un partido, en una comunidad de vecinos, en un club social, en un sindicato ni en cualquier otra organización ciudadana donde se vota con una frecuencia reglada.

Estamos acostumbrados, por no decir hartos, a que muchos cabildos electorales se enconen en absurdas y a veces ridículas guerras de poder, la particular versión morada del Juego de Tronos. Eso deja enemistades imposibles de reconciliar y heridas difícilmente cicatrizables. Por eso es tan saludable el ejemplo de esta preciosa cofradía del Jueves Santo. No hay mayor prueba de unidad que 303 señores que se pronuncian en el mismo sentido al votar de forma secreta. Se pueden discutir los detalles, como la incorporación o no de la banda de música, que puede hasta generar hermosos y entrañables debates, pero no se pierde el sentido institucional, ese por el cual el hermano mayor que está en el ejercicio del cargo continúa en el puesto, en este caso por dos años más, pues la Quinta Angustia adoptó la fórmula que aplica la Real Maestranza para la tenencia: un mandato de cuatro años con opción a dos más. Hay quienes prefieren cuatro años más o dos mandatos de tres, pero esta hermandad quiso aplicar esta fórmula y de momento ya ven el resultado:ni una sola muestra disonante.

La alegría que se lleva la autoridad eclesiástica con estos cabildos que exhiben un meritorio prietas las filas es muy intensa. Los curas temen los cabildos electorales porque les obligan a convertirse los meses previos en ventanilla de reclamaciones o en depositarios de chismes sobre la vida personal de uno u otro candidato, cuando no ocurre que los asuntos turbios se airean directamente en las redes sociales o en páginas de Internet.

Que no se pierda nunca el encanto de estas cofradías que deben su historia y su patrimonio, su hermosa existencia al fin, a esas familias que nunca han abandonado la corporación ni en los peores momentos. La apertura de las cofradías, tan saludable y deseada, nunca debe llevar a relegar a quienes trabajaron para que muchas hermandades centenarias hayan llegado hasta hoy superando revoluciones, odios, guerras y pandemias. 303 de 303 es mucho más que un resultado.

Oro macareno para Manolo García

El cabildo general de la Hermandad de la Macarena debe pronunciarse hoy sobre la concesión de honores, entre ellos la medalla de oro al ex hermano mayor Manuel García y a una señora de principio a fin como María Isabel Gil-Delgado, mucho más que camarera de la Virgen. Será una gran alegría en ambos casos. Manolo demostró que su experiencia podía ser beneficiosa para el gobierno de la hermandad, por lo que cariñosamente se le bautizó como el Reagan del Arco. Cada vez es más habitual que personas de edad avanzada asuman cargos importantes. García, como aquel presidente norteamericano, fue un adelantado.

Ayuntamiento

El candidato del PP a la Alcaldía aprieta el acelerador en cuestiones de hermandades, sobre todo desde que da por hecho que el sucesor de Juan Espadas será Antonio Muñoz, que de momento tiene su perfil más débil en el mundillo de la Semana Santa. José Luis Sanz no sólo se deja ver en los traslados del Gran Poder o visita a fondo templos como el de Santa Catalina, también se ha entrevistado ya con dirigentes como el propio presidente del Consejo, Francisco Vélez. O Muñoz tira de Cabrera para que le abra camino en este sector y rentabilizar así el millón de euros concedido por el gobierno local, o le dejarán todo el terreno libre al actual senador por Sevilla. Juan Espadas tendrá que estar más tiempo fuera de Sevilla que en ella.

El pregón

Cuentan que Julio Cuesta baraja repetir la recepción tradicional que el pregonero ofrece a las autoridades.Como ha cambiado el arzobispo y el relevo en la Alcaldía es inminente, se contempla la posibilidad de hacer una nueva reunión, esta vez con José Ángel Saiz y Antonio Muñoz. Quizás no seria con tanto boato, pero sí para que todos se conozcan de cara a un día importante.

40 años de servicio

El que fuera tantos años gerente del Consejo, don José Luis Saenz, se ha desvinculado ya totalmente de la institución a la que ha servido durante 38 años. El cofrade del Amor ha dejado no sólo a su hijo, sino un estilo de trabajo, una forma de entender las relaciones institucionales, una discreción por estandarte y una capacidad para calar a todos los personajes de la casa que para nosotros se queda. ¡Cuantísimas horas de trabajo en esa galería de la planta alta o despachando con el presidente o el tesorero!

El pertiguero

Primer golpe. Parece que este viernes, por fin, se inaugura la calle dedicada a don Otto Moeckel en el corazón del Arenal. Los nazarenos de la cofradía, que se organizan en el interior de la plaza de toros, saldrán a Adriano por la calle que llevará el nombre de una leyenda del barrio. No cabe mayor hermosura para evocar siempre, y sobre todo los Miércoles Santos, a quien dio su vida por la cofradía. Segundo golpe. Arcoscopia prefiere no pronunciarse porque el margen de error es elevadísimo. Ni el CIS de Tezanos se atreve con el cabildo macareno. Tercer golpe. En estas elecciones no hay ministros en el Gobierno. Ni siquiera alcalde. Y ciriales arriba. Pero sí vota el teniente Cabrera, delegado de Fiestas Mayores.

El Lagarto de la Catedral: "Fíjate, mi querido Fiscal, cómo el arzobispo cuida cada tuit que difunde. Acude a verle una junta de gobierno y se preocupa no sólo de publicar la tradicional foto de familia, sio un comentario sobre la cofradías, algún detalle de su paso de misterio o similar. Demuestra interés más allá de cumplir"