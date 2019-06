No a las mociones de censura en las cofradías

El otro día nos referíamos al candidato con micrófono de diadema que daba una arenga a sus votantes. Muchas veces hemos aludido a otras formas de desembarco de los modos de la política en los procesos electorales de las hermandades: logos, presentaciones de candidatos, páginas especiales en internet, asistencia para el desplazamiento de los votantes, etcétera. Estos días asistimos a la enésima vuelta de tuerca de la politización del mundo de las cofradías a cuenta de una suerte de moción de censura para echar directamente a una junta de gobierno elegida democráticamente.

La cosa ocurre en el Baratillo, pero podría ser en cualquier otra hermandad, visto cómo está la situación en el mundo de las hermandades. Una serie de cofrades recogen firmas para forzar un cabildo general con un punto claro en el orden del día:el cese de la junta de gobierno y la convocatoria inmediata de un cabildo de elecciones. ¡Cáspita! Alguien en el Arenal se ha creído Pedro Sánchez mandado a Rajoy a su casa. Acaban de inventar la moción de censura... morada. El acoso y derribo de una junta de gobierno que preside un señor llamado Marcelino Serrano Cantalapiedra.

¿Pero qué has hecho, Marcelino? Si el otro día estabas la mar de bien junto a los Reyes de España en el Día de las Fuerzas Armadas, si el lío del fajín lo has llevado estupendamente con el respaldo de la mayoría social de la hermandad y, por supuesto, de la Justicia y el Ministerio Público, si la cofradía anduvo estupendamente el Miércoles Santo con el incidente leve de la lluvia. Se ve, mi dilecto Marcelino, que algunos están escocidos o con demasiado tiempo libre. Aquí, en esta Puerta de los Palos, somos de la vieja escuela. ¡Qué le vamos a hacer! Nos gusta el respeto al hermano mayor sea quien sea, nos gusta que se le deje repetir un segundo mandato si es posible, nos gusta que manden los fiscales y no los capataces, nos gusta que manden las juntas de gobierno (que por algo se llaman de gobierno) y no los grupos de presión de músicos o costaleros.

Ay, Marcelino, ¿acaso esto puede venir por el cese del capataz en plena cuaresma un domingo por la tarde? ¿Tal vez porque alguien no se vio incluido en la junta de gobierno y se creía con derecho a estar? Huy, huy, huy... No sé, no sé. Confiamos en que la autoridad eclesiástica y todos los ex hermanos mayores de la cofradía –que los hay y muy buenos y serios– estén junto a su hermano mayor en estos momentos donde algunos están especialmente interesados en provocar la zozobra. Estos modos no son serios, revelan un sentimiento de venganza y de inquina muy reprobable. Alguno quiere mandar a don Marcelino a su particular Arahy, donde Rajoy pasó su última tarde como jefe del Ejecutivo. No, no lo vemos en el Taquilla o en La Isla, no. Lo vemos de hermano mayor y por mucho tiempo, respaldado por la inmensa mayoría de sus hermanos, especialmente por quienes han ocupado puestos de responsabilidad y deben ofrecer ahora más que nunca altura de miras y sentido institucional.

Hay que proclamar alto y claro un no rotundo a las mociones de censura en las cofradías. No a la politización burda de los procesos electorales. No a la judicialización de los conflictos, como ocurre en otras cofradías. Más seriedad y menos frivolidad.

Relevo en la Carretería

El abogado Félix Mezquita ha dejado el cargo de hermano mayor tras unos años de trabajo muy buenos, donde ha primado el criterio de un cofrade serio en el mejor sentido. Su sucesor es Miguel Ángel Moreno Reina, que el lunes pasado obtuvo 312 votos a favor de los 318 emitidos. Solo hubo seis votos en blanco. De esta manera, Moreno arranca el mandato con un respaldo casi unánime. El otro día vimos pasear por el Arenal al hermano mayor saliente y al electo en un clima de concordia que ya quisieran en otras hermandades cuando llega la hora del relevo.

Las campañas

¿De verdad merecen la pena algunas de las prácticas que estamos viendo en algunos procesos electorales? ¿Tanto le va la vida a algunos por ser hermano mayor que incurren en modos que más parecieran de los gabinetes de Ferraz o Génova? Y en el Palacio Arzobispal hay ocasiones en que se percibe impotencia a la hora de meter en cintura a algunos candidatos. ¡Y se comprende! Porque hay verdaderos tercos que están dispuestos a todo con tal de su objetivo.

La Madrugada

¿A qué espera el delegado para convocar la sesión de análisis posterior a la Semana Santa? A lo mejor es que quiere hacerla con sardinas asadas en la Velá de Santa Ana, o quizás con algún espetito en la Costa del Sol. ¿No hubiera sido lógico convocarla cuanto antes, dada la delicadeza de la jornada y después los meses de polémica que hemos vivido? Los posibles problemas, los balances y los análisis, mejor en caliente, ¿no? Pues nada. Después decimos que no hay tiempo para nada y que, ya si eso, dejamos las cosas para el siguiente año. Menos mal que, al menos, parece que la cúpula municipal será la misma.

El pertiguero

Primer golpe. ¿Sentó mal en el PP y en Ciudadanos la fotografía de Juan Espadas con Paco Vélez, en la azotea del Consejo el último día de la campaña electoral? Segundo golpe. Sin miedo a los albañiles. En el salón principal del Consejo están de reforma. Y parece que la cosa es para mejor. Tercer golpe. Oído en la Puerta Jerez: “Lo que está claro es que el pregonero del próximo año no puede ser un periodista. Interesante el nombre que me apuntas, sí señor... Porque lo de un hermano mayor actual no nos parece, en principio, la fórmula más adecuada, pero nunca se sabe...” Y ciriales arriba. Oído en el Porvenir: “¿Es verdad que Pepelu se retira del costal? ¿Estás seguro? No sé yo...”

Apoyo a Don Marcelino

Hay que inaugurar el hastag #DaleUnAbrazoAMarcelino en apoyo al delegado diocesano de hermandades y cofradías, que los meses de junio lo pasa peor que los directores deportivos de los clubes o que un pavo en diciembre. Con tanto proceso electoral y tanta moción de censura me lo traen por la calle de la Amargura (dos pasos). Y recuerden que no sólo de la capital vive el (buen) hombre, sino de guardar la viña de la provincia, donde son más de quinientas. Por eso, si lo ven estos días por la calle denle un abrazo. Hay que ayudarle a llevar a cruz de tanto cofrade con la tarde libre que busca su amparo. Ya llegará agosto, reverendo.

El Lagarto de la Catedral: "Querido Fiscal, esta vez te cuento algo de la provincia. En la Hermandad de Jesús de la Algaba ha ocurrido algo insólito: los hermanos han pedido que repita el cura Antonio Romero Padilla como predicador del quinario al Señor. Acabaron encantados en los últimos cultos"