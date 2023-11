¡No hay recursos para tanta procesión!

Aciertan rotundamente el alcalde y su equipo de gobierno al explicar con toda claridad y tacto a la hermandad de Valme que no se disponen de recursos para garantizar la seguridad del pretendido traslado de la Virgen desde la Catedral a la Plaza Nueva el domingo 26, como era deseo de la corporación para despedirse oficialmente de la ciudad tras los actos en la Catedral. Sufrimos una saturación de procesiones extraordinarias en una ciudad con recursos finitos. Hay días que la ciudad no da abasto. Tampoco es soportable muchas jornadas el ambiente de unas calles sobreutilizadas. La autoridad eclesiástica apuesta por un modelo de piedad popular cargado de más y más procesiones que, nunca se olvide, obliga a las autoridades civiles a estar en guardia. Da verdadero respeto, por ejemplo, imaginar el plan de seguridad que exigirá la magna que rematará (eclipsará) el II Congreso de Hermandades, previsto para 2024. Estamos a un paso de que se constituya una comisión mixta entre el Arzobispado y el Ayuntamiento para acordar las procesiones. Cuanto promueve el cabildo eclesiástico tiene repercusión en el cabildo municipal. Llama la atención que la medida de mesura, el saber decir que no, proceda del Ayuntamiento. La ciudad no tiene capacidad para soportar que las hermandades de la provincia, tan respetadas, valiosas y queridas, se sumen también a un calendario de procesiones sacado de horma en la capital. Los tesoros de la provincia también merecen el máximo respeto y las mejores condiciones. Si no podemos garantizarlos, mejor decir la verdad con el mejor estilo. Y así ha sido.