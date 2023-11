La Policía Local no garantiza la cobertura para el traslado de la Virgen de Valme al Ayuntamiento de Sevilla

Un deseo que no se podrá cumplir. La Virgen de Valme, protectora de Dos Hermanas, visitará Sevilla el fin de semana del 24 de noviembre para participar en una procesión organizada por el Cabildo por el 775 aniversario de la reconquista de la ciudad y la restitución del culto cristiano. Serán unos días muy intensos en los que la venerada imagen fernandina será traslada el viernes 24. El sábado 25 por la tarde será la procesión por los alrededores de la Catedral; y el domingo 26 regresará a la localidad nazarena. La intención era hacerlo tras visitar el Ayuntamiento de Sevilla como señal de respeto y agradecimiento. Pero según ha podido saber este periódico por fuentes municipales, este saludo no será posible al no poder darle la Policía Local la cobertura necesaria debido a la gran cantidad de eventos que hay en la ciudad. Por ejemplo, la procesión extraordinaria de la Virgen del Patrocinio por Triana.

El Ayuntamiento de Sevilla, en una comunicación dirigida al hermano mayor de Valme, ha recordado que durante ese fin de semana son muchos los eventos que se celebran en la ciudad, citas que hay que atender con los recursos y servicios operativos disponibles que son limitados. Entre ellos, se citan la Procesión de la Espada, el jueves 23; el propio bando anunciador de la procesión de Valme y San Fernando, el viernes 24; esta salida, el sábado 25, la salida de Cristo Rey, también ese día; o un concierto ante la capilla de la Estrella, el traslado de la Pura y Limpia a la Catedral, la procesión de la Virgen del Patrocinio y un partido del Betis, todos ellos el domingo 26.

Este era el día en el que se pretendía la visita de cortesía de Valme al Ayuntamiento por el 775 aniversario de la reconquista y que se ha declinado por no contar con los suficientes efectivos policiales. La intención era llevar a la Virgen en andas y por un recorrido eminentemente peatonal hasta la Plaza de San Francisco que recordara al que se realizó el 23 de noviembre de 1948, cuando participó junto a otras grades devociones en la gran procesión por los 700 años de la reconquista de la ciudad. El traslado contaba incluso con la autorización por parte del Arzobispado.

El Ayuntamiento, a través de la Policía Local, sí prestará los servicios de seguridad necesarios desde que la imagen entre en su término municipal el viernes 24. Este traslado se podría hacer en un vehículo descapotable, como hace 75 años, aunque está pendiente de confirmarse. La comitiva será escoltada hasta la Plaza de la Virgen de los Reyes. Para ello, se realizará un plan especial de tráfico, incluyendo el acceso a zonas peatonales y de acceso restringido. El destino será el Palacio Arzobispal. Más tarde, también se prestarán los servicios correspondientes para el breve traslado en andas de la Virgen desde el Arzobispado a la Catedral.

El sábado, a partir de las cinco, será la procesión en la que saldrá la Virgen de Valme junto a la imagen de San Fernando de Pedro Roldán de la Catedral. El itinerario previsto es el siguiente: Salida por la Puerta de San Miguel de la Catedral, Avenida de la Constitución, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo, Plaza de la Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo (lado del Alcázar), Santo Tomás, Avenida de la Constitución y entrada por la Puerta San Miguel (19:30). Para que todo discurra con normalidad, el dispositivo de la Policía Local se coordinará con otros servicios del Ayuntamiento.

Finalmente, el domingo 26, la comitiva de la Virgen de Valme dispondrá de un servicio de escolta para su regreso a Dos Hermanas, así como los dispositivos de seguridad y movilidad en los mismos términos de su llegada a Sevilla.