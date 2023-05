Mariano Rajoy lo hubiera explicado con naturalidad de este modo: "Es el alcalde quien elige a Pedro Sánchez y es Pedro Sánchez el alcalde". La campaña general del PP para las elecciones municipales tiene un leit motiv en toda España: hay que derogar el sanchismo y cada uno de los alcaldes socialistas son parte del sanchismo. ¿Y qué es el sanchismo si éste presidente no ha creado escuela en su partido? El sanchismo es Bildu y ERC, Podemos e Irene Montero, Pablo Iglesias y la ley del sólo sí es sí. En definitiva, los aliados de los socialistas en el Frankenstein.

En los alrededores del Estadio de la Cartuja de Sevilla se cuela un gran cartel de Bildu en una valla publicitaria. Sí, de los independentistas vascos, con motivo del final de la Copa del Rey que se disputaron este sábado Osasuna y Real Madrid. Las redes sociales arden, que es lo que hacen las redes, arder, y desde muy temprano los perfiles reales y los falsos también culpan al alcalde socialista, Antonio Muñoz, poco más que de colaboracionismo con ETA. Este regidor es una de las piezas a batir, Sevilla es uno de las capitales que va a decidir quién ganará estas elecciones más allá de los votos; la otra es Barcelona y, un poco menos, Valencia. De modo, que parte de la campaña popular, la menos confesable, trata de erosionar a Muñoz con la acusación de una palabra tótem del antisanchismo: filoetarra.

Antonio Muñoz no es el responsable del cartel ni amigo de agrias polémicas, pero responde que la Junta es la responsable del estadio. La empresa pública de deportes de la Junta es la que gestiona el recinto, aunque en el patronato están, además del Gobierno andaluz, el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla. También el Gobierno central, pero ninguna de estas instituciones supervisa de qué va la publicidad que se vende. Es lo lógico si hay una empresa pública responsable. En cualquier caso, son Vox y el PSOE de Andalucía los que se dirigen a la Junta Electoral de Zona para que ordene retirar el cartel.

Es una suerte, si no estuviéramos en campaña electoral, no habría modo de retirar el papel de la valla. El Sinn Fein, la Batasuna de Belfast, asiste a la coronación de Carlos III, pero en España sería claudicar ante los asesinos. La Junta Electoral accede, no se puede hacer publicidad electoral hasta que comience la campaña de modo oficial el próximo viernes. Osasuna pierda la Copa, gana el Real Madrid, aunque la valla muestra lo enfangado que el campo, aunque no llueva. Estas municipales son el anticipo de unas generales que serán ajustadísimas.

Quedamos, por tanto, en que Antonio Muñoz es Pedro Sánchez, y el candidato del PP para Cádiz, Bruno García, es Juanma Moreno. Lo dijo Alberto Núñez Feijóo junto a las dos catedrales del Campo del Sur el día que se le dilataron las pupilas: a Bruno le llaman "el Juanma de Cádiz". Y es cierto, pero no sólo en la ciudad atlántica, también en el Parlamento andaluz, pero con otro tono, con sorna. En la bancada socialista aún hay parlamentarios y parlamentarias que guardan el sentido del humor de antes de que Juan Espadas impusiese su plana invisibilidad, y a Bruno García, como al almeriense Ramón Fernández Pacheco y al granadino Jorge Saavedra, le llaman los juanmitas, tipos de buenos estilos, un poco pescaíto en blanco de los menús de los hospitales, gente educada. Espadas podría ser uno de ellos.

Juanma Moreno es el talismán, el PP debería ganar por votos las próximas elecciones municipales en Andalucía para que se certificase el cambio sociológico. Moreno, que es como una matrioska rusa, hay muchos Juanma dentro de Juanma, sabe que éste aún no se ha producido, que todavía hay una leve mayoría a favor de la izquierda, lo que no quiere decir que el PP atrapalotodo no vaya a ganar.