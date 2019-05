Un paseo por los 100 proyectos de la Sevilla de Espadas

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, parte con ventaja a la hora de exponer los planes para la ciudad en los próximos cuatro años. ¿Cuál? Muchos de ellos no sólo están plasmados sobre los papeles que a partir de hoy (por cierto, cuatro días después de iniciarse la campaña) se irá presentando en forma de 15 proyectos de barrios y un programa general con medidas sectoriales para las próximas elecciones municipales. El plus reside en el hecho de que estos planes forman ya parte de una Sevilla visible y de otra que el alcalde ha empezado a dibujar y que, en la mayoría de los casos, cuentan con un presupuesto y unos calendarios.

Espadas se agarra a este trazo para rebatir las críticas de sus rivales que le acusan de no tener modelo de ciudad. Y esgrime cifras para demostrar que en su mandato sí que ha hecho cosas para cambiar la realidad de la ciudad. Como muestra recurre a una reactivación económica que ha superado los 700 millones de euros en distintas inversiones en la ciudad; también a inversiones públicas, de Emasesa y otras empresas, que rozan los cien millones; obras en colegios por 30 millones; o la captación de fondos europeos para la ciudad por otros 100, entre otros ejemplos.

¿Cuánto de todo esto se puede atribuir al gobierno municipal? Sin duda, en esa reactivación tiene que ver un marco general favorable, la crisis ya se ha alejado, y buena parte de este esfuerzo inversor corresponde a privados. El mérito de Espadas, según explica él mismo, está en haber sabido cómo abrir las puertas para que todo esto haya sido posible en una Sevilla que califica de “compartida”. El éxito es fruto de una colaboración público-privada, esto es, del Ayuntamiento pero también de empresas que invierten y de otras administraciones que se unen para garantizar la salida de los proyectos.

El PSOE cree que el avance de la ciudad no es posible sin la ayuda hoy del sector privado

El alcaldable socialista asegura que el camino ya está trazado y se ha empezado a recorrer y pide y confía en el respaldo de los ciudadanos, no sólo de los que simpatizan con su partido, para poder culminar su obra. La ventaja, apunta, es que sabe cuáles son las asignaturas pendientes, sociales y de infraestructuras y, por ello, centra el debate en esta campaña en la necesidad de “tres acuerdos de ciudad imprescindibles”: la estrategia para promocionar en el exterior la Sevilla metropolitana y su gran potencial para atraer inversiones, el abordaje de las infraestructuras pendientes, entre ellas el Metro, y la transformación social de los barrios más pobres de España, que se sitúan en la capital.

Para todo esto hace falta dinero y colaboración de otras administraciones. ¿Cómo se puede aumentar los ingresos en las arcas municipales y a la vez prometer una rebaja fiscal? Su respuesta, convencido de que en campaña se cae mucho en demagogia, es clara: hay temas que son sencillamente irrealizables. Y el capítulo de Hacienda merece un tratamiento al margen.

Espadas insiste en que hay cosas que se pueden hacer pero que hay otras que ya están en marcha y ha iniciado su campaña con una ristra de cien proyectos, iniciados o con prácticamente todos los trámites avanzados par su desarrollo, que recrean cómo será la Sevilla de los próximos cuatro años si revalida la Alcaldía. Un paseo de norte a sur, de este a oeste que desgrana proyectos por valor de 3.400 millones de euros. “No son los proyectos de Juan Espadas, son de la ciudad, de instituciones empresas, colectivos...”, explica apuntando la necesidad de crear un consejo empresarial de ciudad que permita afianzar esas alianzas que están haciendo posible el desarrollo urbanístico y de infraestructuras de Sevilla.

El candidato del PSOE inicia su recorrido por la zona Sur, una de las mejor preparadas para su transformación gracias a proyectos como el del Grupo LAR y su centro comercial que empleará a 4.300 personas. Y, junto a este complejo de ocio, una zona residencial que desarrollará Metrovacesa en un suelo de casi 700.000 metros cuadrados. Dos proyectos de los que se atribuye su desbloqueo y que contarán también, si la Junta de Andalucía así lo decide, con una Ciudad de la Justicia muy cerca y una terminal de Cercanías, además de un centro cívico en los Bermejales.

El paseo continúa por el Puerto, donde está prevista una inversión de 600 millones de euros para construir otro complejo comercial y de ocio (Sevilla Park). ¿Cuál es el mérito del Ayuntamiento? Haber sacado adelante el desarrollo de los suelos y haber generado la confianza suficiente para que los inversores, a pesar de cinco años de trabas, no hayan abandonado la iniciativa. El traslado de los depósitos de CLH será realidad gracias a la mediación de la iniciativa privada. En la Zona Franca hay proyectos empresariales en marcha pero, sobre todo, uno de envergadura en el que participan todas las Administraciones y la Universidad y el Puerto: el Centro de Innovación El Cano, con un inversión de 16 millones de euros.

Y siguiendo por el río... Altadis. ¿Qué se ha hecho en este mandato que acaba? No demasiado, pero ya se ha firmado un protocolo de colaboración y despejado el camino para modificar el PGOU. Muy cerca, junto a la Feria, si no se ha permitido aparcar en el P-3, junto al Mercantil, es porque ya está preparado el inicio de las obras para construir un parking, un zona verde y un nuevo espacio libre denominado Las Cigarreras, una inversión de 25 millones de euros.

Parada en el Parque de María Luisa y su entorno de la Exposición del 29. Ya se ha cerrado el diseño peatonal y la reordenación para hacer un gran distrito cultural, un asunto pendiente desde hace varios mandatos y al que se le ha puesto ya nombre. Igual que ocurre en el Paseo de la O. Ahora ya hay un proyecto en fase de licitación. Y cruzando el río, la celebración del Año Magallanes permitirá dotar de contenido y de una nao al Centro de Marqués de Contadero y rehabilitar las Atarazanas.

Ya hay dinero presupuestado para reformar el Paseo Juan Carlos I, bajos de Torneo, en estado vergonzoso, donde se prevé un nuevo equipamiento cultural por medio millón de euros, privado.

Pero el gran foco, si Espadas sigue en la Alcaldía, se pondrá en la Cartuja, donde ya están en marcha proyectos con financiación europea: el Centro de Investigación JRC ya ha anunciado obras por 25 millones; está la subvención de otros 5 para el proyecto Cartuja Qnat, con nuevos espacios para universitarios, entre ellos una nueva escuela politécnica ya en obras y una sala para flamenco en el Pabellón de Cruzcampo; y hay inversiones de Endesa por 100 millones de euros.

Cartuja será (sería) un distrito, conectado con San Jerónimo, donde las naves de Renfe pronto verán una nueva luz y Emasesa invertirá 100 millones para eliminar la controvertida depuradora. En Pino Montano Mercadona invertirá más de 15 millones en un almacén online.

Espadas confía en que los sevillanos puedan ver cuál será el mapa de la ciudad en 2023

Hay obras ya en marcha en el aeropuerto para ampliar San Pablo por 26,3 millones. En los barrios más poblados, también donde el PSOE tiene graneros de votos, Macarena, Cerro-Amate, Este-Alcosa-Torreblanda, San Pablo o Sur, hay proyectos en marcha de viviendas y equipamientos por valor de más de 700 millones de euros. Espadas asegura que en unos meses habrá noticias de la Gavidia, pues se podrá licitar un nuevo uso.

El programa del PSOE recoge algunos de los proyectos desgranados y varias estrategias claves para transformar la ciudad: un plan de viviendas con más de 1.000 pisos protegidos públicos y un plan de aparcamientos con una inversión privada de 20 millones.

Todo conforma un mapa de Sevilla que hace ocho años, cuando inició su carrera, Espadas no tenía en la cabeza y que va más allá de propuestas sueltas. Y eso, según él, es el mejor aval para que Sevilla vuelva a darle la confianza.