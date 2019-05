El presidente de VOX de Utrera arremete contra el alcalde con un lema franquista

"Sin novedad en el Alcázar" es el lema franquista con la que Julio Coronilla Gómez, presidente de Vox y número dos de la lista en Utrera, ha finalizado su intervención en el acto de presentación de su candidatura a las elecciones municipales contra el alcalde de Utrera celebrado este lunes.

Por otro lado, Coronilla ha lanzado otro mensaje hacia el PSOE, y en concreto hacia el alcalde Jose María Villalobos, en el que ha anunciado que, ya que ellos declaran "abiertamente" no tener intención alguna de pactar con la extrema derecha, "yo les digo que no se preocupen porque nosotros sí que no vamos a pactar con la extrema mediocridad. Y a pesar de todos los ataques que hemos recibido, tengo la certeza y la tranquilidad de decir que Sin novedades en el Alcázar", con estas palabras ha concluido el número dos de la lista de Vox en Utrera.

La frase "sin novedad en el Alcázar" es comúnmente conocida por ser pronunciada por José Moscardó en el momento en el que él y sus tropas fueron liberados por las fuerzas del general Varela, tras dos meses defendiendo el Alcázar de Toledo, nada más comenzar la Guerra Civil española, en una resistencia que fue casi suicida y en la que sacrificó a su propio hijo.

Por este motivo, el general Fancisco Franco posteriormente, y ya como jefe del Estado, le concedió a Moscardó el título nobiliario de conde del Alcázar de Toledo. Además ocupó otros altos cargos durante el régimen franquista como: jefe de la Casa Militar del Jefe del Estado, jefe de las Milicias de FET y de las JONS y capitán general de la II y IV regiones militares.

En el acto han intervenido varios candidatos de Vox a las Elecciones Municipales como Natalia Gallardo, Rubén Sánchez Gallego, María del Carmen González Montesino, Rafael Ángel Quinta Frutos, Julio Coronilla, y el candidato número uno de la lista por Utrera, Efraín Romano Rodríguez, además del vicesecretario provincial en Sevilla, Gonzalo Alba.