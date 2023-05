¿Qué puedo hacer si me toca una mesa electoral y trabajo ese día?

En época de campaña electoral, además de las propuestas de los diferentes partidos, hay otro asunto que también capta la atención de los ciudadanos, y es el de las mesas electorales, un lugar en el que le puede tocar estar a cualquiera que sea mayor de 18 años, y menor de 70. El presidente de la mesa electoral y los dos vocales son elegidos por sorteo. Y si te toca, son pocas las causas a las que puedes acogerte para no acudir. Pero, ¿qué pasa si ese día tienes que trabajar?

Si te toca en una mesa electoral y el día de las elecciones trabajas, tienes derecho a un permiso retribuido para esa jornada de trabajo, a lo que hay que sumar la dieta de 70 euros por ser presidente o vocal de mesa. Además, como ese día las labores acaban tarde, pues una vez que se pase la hora límite para votar, hay que realizar el escrutinio, también tendrás una reducción de cinco horas en la jornada del día siguiente. Aunque la validación de estos permisos depende de la Junta Electoral.

Hay algunas personas que si trabajan el día de las elecciones y son llamadas para ser presidente o vocal de mesa sí pueden librarse de acudir, aunque su profesión debe ser un servicio esencial: sanitario, bombero, médico, protección civil... Los directores de los medios de comunicación o los jefes de los servicios informativos que cubrirán los comicios también podrían evitar tener que acudir a la mesa electoral.

Algunas causas personales que eximen de acudir a una mesa electoral

Como recoge el portal de 'Info Electoral' del Gobierno de España, existen algunas causas personales que podrían librar a alguien de tener que ir a la mesa electoral. Por ejemplo, un motivo sería padecer una discapacidad o poseer "la condición de pensionista de incapacidad permanente absoluta".

Estar de baja laboral, con su "correspondiente baja médica", también eximiría a la persona de tener que presentarse en la mesa electoral, así como estar embarazada de 6 meses o más, o de menos de 6 meses, si el bebé se encuentra en una situación de riesgo.

Ser interno de un centro penitenciario o psiquiátrico también son otros motivos que eximen de acudir a la mesa electoral. Como trabajar en algo que esté relacionado con los comicios o, directamente, estar en las listas de candidatos. Si en los últimos diez años has formado parte de una mesa electoral en tres ocasiones, también podrías librarte de tener que ir una cuarta vez.

Las personas que sean llamadas a una mesa electoral y no acudan se enfrentarán a una pena de prisión de tres meses a un año o a una multa de seis a veinticuatro meses, siempre que no hayan comunicado a la junta electoral de la zona que corresponda que no pueden formar parte de la mesa. Y el 'permiso' haya sido aceptado.