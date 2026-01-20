Triana suspende la peregrinación por la Raya en la Candelaria

La Candelaria de Triana en este 2026 será muy distinta a las de ediciones anteriores. No habrá peregrinación por la Raya Real ni convivencia en la casa de hermandad la noche del sábado. La razón: la anegación de los caminos a consecuencia de las últimas lluvias y el accidente mortal de trenes en Adamuz. La corporación del antiguo arrabal sí mantendrá el programa de cultos en la aldea almonteña.

El último fin de semana de enero es una de las fechas señaladas en rojo por los rocieros de Triana. En estas jornadas tiene lugar una de las dos peregrinaciones extraordinarias al santuario de la Blanca Paloma. En su origen, se celebraba el domingo más cercano al 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Niño en el Templo, conocida popularmente como la Candelaria, pero luego se fijó en la fecha actual.

Sin embargo, en 2026 esta peregrinación sufrirá bastantes cambios. Uno de los más importantes es el acto que estaba previsto el sábado 24 de enero, cuando iba a tener lugar el camino preparatorio, que discurre por la Raya Real, sendero que lleva hasta la marisma. La hermandad lo ha suspendido después de recibir la resolución del Espacio Natural de Doñana, en la que se deniega la solicitud de tránsito por este paraje. El motivo, "el riesgo que supone para la integridad y seguridad de las personas, a causa del estado de inundación por las lluvias de las pasadas semanas y la previsión de que en los próximos días pueda persistir esta situación climatológica", detalla la corporación.

La devolución del dinero

Ante esta suspensión, la junta de gobierno deja a la libre elección de los peregrinos la recuperación del importe del donativo solicitado para sufragar el camino preparatorio. En días próximos se informará del procedimiento a seguir para la devolución de este dinero.

Tampoco se celebrará la convivencia en la casa de hermandad del Rocío, que se lleva a cabo tras el rezo del rosario la noche del sábado. El motivo de esta decisión es la tragedia que sacude al país tras el accidente ferroviario ocurrido en el municipio cordobés de Adamuz, que ha dejado más de 40 fallecidos, muchos de ellos de la provincia de Huelva.

No obstante, sí se mantiene el programa de cultos previsto para el próximo fin de semana. De esta manera, el sábado, tras la misa de las 19:00, Triana participará en el Rosario. El domingo 25, a las 11:00, se celebrará la eucaristía ante la Blanca Paloma y luego se rezará el Ángelus en la casa de hermandad. El fin de semana concluirá a las 17:00 de este día en el santuario, con el rezo del rosario ante la Blanca Paloma y la salve de despedida.

Servicio de autobuses

También sigue vigente el servicio de autobuses establecido para el domingo. De igual forma, los hermanos que lo deseen podrán seguir disponiendo de los cuartos de la casa de hermandad en la aldea, "en las condiciones acordadas".

Durante esa semana, la hermandad ofrecerá en la capilla de la calle Evangelista, en la ciudad hispalense, misas por el alma de los fallecidos en el choque de trenes y por la pronta recuperación de los heridos.