El Cristo de la Buena Muerte saldrá dos veces en Vía Crucis este 2026: en el de Reglas y el del Consejo

Se avecinan semanas intensas a la par que inolvidables por San Julián. La hermandad de la Hiniesta celebrará próximamente los cultos habituales en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que saldrá en dos ocasiones en Vía Crucis los próximos días. Se confirma así que en ningún caso se suprime su culto habitual de Reglas, independientemente de que el primer lunes de Cuaresma presida el Vía Crucis del Consejo de Hermandades.

De esta manera, el próximo lunes 26 de enero, a las 20:30, comienza el Quinario en su honor, que finalizará el día 30 con procesión claustral con Su Divina Majestad y solemne bendición sacramental. La predicación de estos cultos estará a cargo de don Adrián Sanabria Mejido, párroco de Nuestra Señora de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz, y Consiliario diocesano de cursillos de cristiandad. El sábado 31 de enero, a las 18:00, se celebrará el ejercicio del piadoso Vía Crucis, presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte por las calles de la feligresía: Plaza de San Julián, Plaza de Moravia, Pasaje Mallol, Santa Paula, Siete Dolores de Nuestra Señora, Plaza de San Marcos, Vergara, Hiniesta, Lira, Duque Cornejo y Plaza de San Julián. El domingo 1 de febrero, a las 12:30, se celebra Función Solemne predicada por don Amador Domínguez, párroco. El besapiés se celebrará de 09:00 a 20:00 ininterrumpidamente, excepto en horario de misa y la Función. Ya el día 23 de febrero, y en formato aún por definir, la imagen partirá hacia la Catedral de Sevilla para presidir el Vía Crucis del Consejo en su quincuagésima edición.