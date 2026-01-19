El Cerro celebrará cultos extraordinarios con motivo del centenario devocional de la Virgen de los Dolores

Un aniversario especial por su simbología y su significado, y sin el cual no se entendería la razón religiosa de todo un barrio. La hermandad de los Dolores del Cerro del Águila celebrará a lo largo de los próximos años una serie de cultos extraordinarios con motivo del centenario devocional de la Virgen de los Dolores, advocación surgida en torno a 1926 en la capilla pública que se erigió en la actual avenida de Hytasa. Dicho templo estuvo presidido por una pequeña imagen de la Virgen que, bajo esta advocación, recibía la veneración de los fieles que, cada vez en mayor número, iban poblando el barrio. Dicha talla, al parecer, fue destruida en 1936.

En este sentido, la corporación del Martes Santo, y con carácter extraordinario, celebrará triduo doloroso a Nuestra Señora de los Dolores en la semana de pasión, concretamente los días 25, 26 y 27, comenzando a las 19:30 con el rezo del Santo Rosario. La misa del Viernes de Dolores tendrá carácter preparatorio para la estación de penitencia del 31 de marzo. Asimismo, ya en el mes de junio, el día 6, se oficiará misa estacional de acción de gracias a las 21:00 de la noche, y al día siguiente, solemnidad litúrgica del Corpus Christi, y con carácter extraordinario, solemne Procesión Eucarística para enfermos e impedidos, a las 10:00 de la mañana. Ya durante 2024 la hermandad promovió, mediante solicitud de firmas y adhesiones, el reconocimiento canónico del patronazgo de la Virgen de los Dolores sobre el barrio del Cerro del Águila, una advocación señera de nuestra Semana Santa.