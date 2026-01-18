El Carmen convoca cabildo para reubicar a sus titulares en Omnium Sanctorum

Son horas donde la actualidad cofradiera transita entre la calle Feria y Jesús del Gran Poder. La hermandad del Carmen ha convocado a sus hermanos a cabildo general extraordinario el próximo martes, 27 de enero, a paritr de las 21:15, con un único punto de orden del día. En este sentido, la corporación someterá a votación una posible reubicación de sus imágenes titulares, Nuestro Padre Jesús de la Paz y Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos, en el interior de Omnium Sanctorum, así como la Virgen de las Maravillas.

La intención de la cofradía, de común acuerdo con la parroquia, es colocar a las imágenes en la capilla bautismal de Omnium Sanctorum, donde hasta hace unas horas recibían culto los titulares de Los Javieres, tras su marcha a la iglesia del Sagrado Corazón en la tarde de este sábado. De esta manera, las imágenes del Miércoles Santo pasarán a ocupar, si así lo aprueban los hermanos, los altares donde permanecían el Cristo de las Almas y la Virgen de Gracia y Amparo, abandonando así el espacio que a día de hoy ocupaban.