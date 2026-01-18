Inaugurado el Año Jubilar del Convento de Santa Rosalía por el 325 aniversario

El obispo auxiliar de Sevilla, don Teodoro León, ha presidido este sábado la misa inaugural del Año Jubilar concedido al Convento de Santa Rosalía, uno de los cenobios más queridos por los sevillanos y con un patrimonio apasionante. El papa León XIV ha otorgado a las Hermanas Pobres Clarisas Capuchinas este Año Jubilar con motivo del 325 aniversario de su fundación, pudiendo alcanzar indulgencia plenaria, aquellos fieles que cumplan los requisitos establecidos de acuerdo con la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina de su santidad Pablo VI. En la misa han estado presentes entidades vinculadas al convento, como la hermandad del Rosario de los Humeros.

El convento de Santa Rosalía se fundó el 9 de enero de 1701, auspiciado por el entonces arzobispo de Sevilla, don Jaime de Palafox y Cardona, quien quiso instaurar la Orden en la diócesis para el enriquecimiento espiritual de la ciudad. Partiendo desde el Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de las HH. Capuchinas de Zaragoza, la venerable madre Josefa Manuela de Palafox y Cardona, hermana del prelado hispalense, llegó a la ciudad, tras un duro viaje, quedando establecida la clausura el mismo día de su llegada.

Durante la historia del cenobio, las hermanas han vivido grandes momentos de turbación, siendo el más destacado el incendio acaecido en la iglesia del monasterio el 13 de agosto de 1761, quedando totalmente destruido el templo y gran parte del convento. La reconstrucción de la iglesia fue llevada a cabo por el cardenal don Francisco de Solís, legándonos el maravilloso conjunto de retablos de estilo rocalla, obra de Cayetano de Acosta.

La actual comunidad, compuesta por ocho religiosas, se esfuerza por mantener vivo el carisma Clariano Capuchino en la diócesis hispalense. Y durante este año jubilar tienen un amplio programa de cultos y actos que dará la posibilidad, a los fieles que lo deseen, de imbuirse del carisma que profesa.El lema elegido para este año jubilar está tomado de las propias palabras de la santa madre Clara de Asís: "Ama del todo a Aquel que del todo se entregó por amor" invitando a todos a poner en práctica esta premisa que nos lleva a contemplar al Señor en toda su plenitud.