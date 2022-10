Acuerdo en las ambulancias de Córdoba

Al fin hay un acuerdo en el sector de las ambulancias de Córdoba, una vez que los sindicatos UGT y CCOO han logrado el compromiso de las empresas SSGA y M. Pasquau para recolocar a los trabajadores aún sin subrogar.

La mayoría de los empleados que se podrán beneficiar es personal no adscrito al servicio objeto de la adjudicación, personas que no tienen el título habilitante para prestar el servicio de transporte sanitario o de categorías profesionales que no son necesarias para la prestación del servicio como informáticos o personal de limpieza.

En conjunto, el pacto podría afectar positivamente a 38 personas que no tienen el derecho de ser subrogados y otro personal que en estos momentos sobredimensionan la plantilla de la empresa.

El acuerdo alcanzado establece varias opciones para el personal según posean o no la titulación requerida.

Opciones

Entre las personas que no posen la titulación habilitante de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES), se ofrecen siete traslados a instalaciones de la compañía, en la propia provincia de Córdoba, o 17 concesiones pactadas de excedencias, con compromiso de reincorporación por parte de la empresa, para que el personal sin titulación la obtenga previamente y se integren en la plantilla como conductores TES.

Por su parte, para el personal con la titulación técnica requerida, de momento, se da la opción a dos empleados de reincorporarlos con contratos indefinidos, mientras que a unos 13 trabajadores se les posibilita incluirlos dentro de una bolsa de empleo prioritaria para cubrir las necesidades que surjan en el servicio en la provincia de Córdoba.

Además, se ofertan ocho reubicaciones para técnicos en posiciones con titulación que ya fueron subrogados anteriormente pero que no ocupaban esos puestos de trabajo hasta ahora.

Directivos

En referencia al personal directivo de la anterior concesionaria y otras personas que están trabajando en otros contratos con las empresas cesantes, el acuerdo recoge que es un grupo de trabajadores no subrogables en ningún caso ya que cuentan con trabajo garantizado, fundamentalmente con la empresa Transporte Sanitario Sur de Córdoba SL.

La empresa adjudicataria continuará manteniendo varias reuniones con los representantes de los trabajadores en los próximos días para dar cabida a sus necesidades garantizando la calidad del servicio.

Así, se espera que se puedan sumar al acuerdo otros grupos sindicales.