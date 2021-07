BrandMedia se suma a la Copa Sevilla 2021

La agencia de publicidad y marketing digital BrandMedia alcanza un acuerdo con el Real Club Tenis Betis de Sevilla para gestionar la comunicación de la entidad deportiva. Con entrada en vigor el 1 de julio, el acuerdo entre las partes permitirá a esta agencia, dirigida por el publicista Antonio Carlos Rivero, afrontar el reto de coordinar la Copa Sevilla Challenger 2021, torneo de tenis que se disputará entre el 6 y el 12 de septiembre en las propias instalaciones del club.

La Copa Sevilla Challenger es uno de los "Grand Slam" más clásicos y concurridos a nivel nacional del mundo del tenis durante el periodo estival, siendo el tercer torneo más prestigioso de España por detrás del Masters de Madrid y el Conde Godó de Barcelona.

La agencia BrandMedia pondrá, así, sus 15 años de experiencia en el sector de la comunicación y la publicidad al servicio de un evento y un club puramente institucionales en la ciudad. Antonio Carlos Rivero y su equipo multidisciplinar tendrán como objetivo aumentar la calidad de una de las citas nacionales más esperadas en el mundo del tenis.

BrandMedia aterriza en la Copa Sevilla Challenger y el Club Tenis Betis con un valor diferencial y riguroso, tangible en la cercanía y creatividad mostrada en empresas de la talla de Hamburdehesa, Compresur o Alegoría Experience, así como en otras del sector de la automoción con marcas como Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Honda, presentes en los concesionarios Motorvillage y Honda Carinsa, respectivamente.

Agencia Todoterreno

Como agencia de marketing y publicidad, BrandMedia orienta su trabajo para que el cliente tenga a su alcance todo lo necesario para conseguir el diseño perfecto de marca e imagen corporativa.

Al mismo tiempo, ofrece servicios de diseño web a empresas que garantizan la presencia en internet de la marca y el consecuente crecimiento de ésta. Ello, unido a la puesta en práctica de acciones 360 de marketing, adaptando cada estrategia al canal de comunicación necesario para el cliente, marca el resultado.

En esta línea, esta agencia sevillana apuesta incisivamente en campañas publicitarias en medios de comunicación, otorgándole a estos la importancia y notoriedad merecida en el sector.

“Dicen que lo antiguo no funciona, pero todos sabemos que no es así. En nuestra agencia conocemos lo importante que es estar tanto en medios off como en online, y por ello diseñamos tu publicidad adaptándonos a cada medio para generar impacto de una forma atractiva. La publicidad tiene que despertar sentimientos en las personas para que se convierta en memorable. En BrandMedia, como agencia de publicidad, hacemos que nuestro público haga suya la marca para alcanzar mayor repercusión”, argumenta Antonio Carlos, quien ha visto evolucionar el mercado publicitario a pasos agigantados desde su incorporación al mundo laboral en 1998.