Cesur Sevilla oferta titulaciones oficiales de FP en Aeronáutica con doble titulación

Cesur Sevilla, que opera en colaboración con Aviation Group, oferta titulaciones oficiales de FP en Aeronáutica con doble titulación.

El sector de la aeronáutica presenta grandes oportunidades profesionales. Según el pronóstico del mercado global de Airbus, se necesitarán 700.000 técnicos de mantenimiento e ingenieros para responder a las necesidades de la flota comercial global durante los próximos 20 años.

Con este vaticinio, la industria de la aviación tiene por delante un importante desafío para cubrir la demanda de profesionales.

Para abordar este reto de la industria, la Formación Profesional se ha convertido en una solución para formar a los futuros profesionales en las competencias técnicas y el conocimiento que requiere el sector, con un enfoque práctico que los capacita para su incorporación al mercado laboral en un sector de alta demanda.

En este sentido, el centro oficial de FP Cesur Sevilla, en colaboración con Aviation Group, ofrece dos grados superiores y un grado medio de mantenimiento de aeronaves.

La oferta formativa de Cesur Sevilla se desmarca de la competencia por ofrecer el valor añadido de la doble titulación: título oficial del Ministerio de Educación y la Licencia de Mantenimiento de Aeronaves expedida por EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea), con validez en todo el continente europeo y otros muchos países (Asia, Países Árabes y Sudamérica).

Una oferta educativa que ahora cobra especial relevancia dado que Sevilla ha sido escogida como la sede de la futura Agencia Espacial Española (AEE).

Los ciclos formativos de aeronáutica en Cesur se caracterizan por su metodología fundamentalmente práctica. Desde el primer día, los alumnos pueden familiarizarse con los equipos, sistemas y componentes mecánicos de los aviones en el hangar y los talleres que el centro pone a su disposición.

En esta rama, los estudiantes de Cesur de Sevilla pueden decantarse por el Técnico en Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos; el Técnico Superior en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Aviónicos en Aeronaves o el Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor en Turbina. Al concluir sus estudios, los graduados pueden trabajar en aerolíneas o compañías aéreas de transporte de personas y mercancías.

Talento femenino

Otro de los grandes retos que afronta el sector es la integración del talento femenino, ya que, históricamente, la industria cuenta con una presencia mayoritariamente masculina. De hecho, según datos de "Women in Aviation Internatioal" (WAI), a nivel mundial en los últimos 20 años, la representación de mujeres en puestos técnicos en el campo del mantenimiento aeronáutico ha experimentado sólo un leve crecimiento de un 1%.

Por ello, la formación se ha convertido en un pilar crucial para impulsar las oportunidades profesionales. En el caso de Cesur Sevilla, sus ciclos formativos cuentan con dos alumnas que se están capacitando para trabajar como mecánicas de aeronaves.

Experiencias personales

Entre ellas está Alba Gómez, una estudiante de 19 años que decidió estudiar el Grado Superior de Técnico Superior en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Aviónicos en Aeronaves inspirada por los pasos de su hermano, que ya se encuentra trabajando en el sector.

Alba González estudia en una clase junto a 22 chicos, pero no le sorprendió ser la única alumna en el aula. “En este trabajo no hay tanta igualdad, porque encontrar mecánicas es más difícil y suele haber más hombres. No me he metido a estudiarlo por eso. Siempre me han dicho que, si soy buena y se me da bien, tengo probabilidades de que me cojan”, afirma. Cuando se gradúe, le gustaría obtener la licencia para trabajar con aviones militares.