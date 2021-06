La Fundación Atlantic Copper visita a finales del curso escolar dos centros inscritos en el programa de inclusión educativa "Ayúdame"

El director general de la Fundación Atlantic Copper, Antonio de la Vega, ha visitado dos de los centros educativos onubenses incluidos en el proyecto "Ayúdame", una iniciativa que permite que los alumnos del Máster Oficial de Posgrado de Educación Especial de la Universidad de Huelva hagan prácticas en apoyo a estudiantes con necesidades pedagógicas especiales. El proyecto está coordinado por Aones y la Fundación Atlantic Copper ayuda en los gastos del personal voluntario mediante una línea de becas gracias al acuerdo de colaboración suscrito por estas dos entidades en 2017.

En concreto, han sido 7 los centros que han participado en este programa durante el curso escolar 2020-2021. De la Vega ha comprobado el trabajo de los voluntarios en los CEIP Virgen del Pilar y el Colegio Molière, en donde ha departido con responsables de Aones, de los centros y algunos alumnos voluntarios del Máster.

Para el director general de la Fundación Atlantic Copper, “Aones nos planteó hace tiempo este proyecto que hemos venido renovando año a año y que, a nuestro juicio, concita muchos valores: el complemento de la formación teórica de los alumnos, el fomento del voluntariado en la sociedad, la ayuda a centros escolares desde Infantil hasta Secundaria y la ayuda personalizada a alumnos con necesidades especiales. Y en este sentido, nuestra labor es conceder unas becas mensuales (para ayudar en los gastos de transporte o comida) para que este trabajo de voluntariado no suponga un esfuerzo económico adicional en sus prácticas”.

Por su parte, Diego Lopa, coordinador del proyecto en Aones, ha mostrado su orgullo por “liderar y coordinar un proyecto que es el primero que revierte no sólo en nuestros usuarios directos sino sobre toda la sociedad onubense. El apoyo e influencia que el equipo de docentes voluntarios ha ofrecido a estos colegios tiene un valor incalculable. Por otro lado, la experiencia que han adquirido no podrían haberla logrado por ningún camino formativo que no fuera éste. En definitiva, hemos sabido unir a diferentes personas con necesidades y recursos complementarios y de esa unión, todas las partes han obtenido beneficios".

Carmen Romero, presidenta de Aones, ha mostrado su agradecimiento a la Fundación Atlantic Copper por mantener su confianza y compromiso en un proyecto “tan productivo, esperanzador y necesario para nuestra comunidad".

Desde el inicio del proyecto, la Fundación Atlantic Copper ha invertido cerca de 40.000 euros en 236 becas mensuales destinadas a sufragar los gastos de 46 voluntarios. El número de centros que han participado en 'Ayúdame' asciende a 15.

