Lefebvre Sarrut, se apoya en la startup española Renaiss para trabajar en el programa de aceleración LightSpeed.

El líder europeo en conocimiento jurídico y fiscal, ha seleccionado a ocho startups para unirse al programa de aceleración LightSpeed en 2024, una herramienta conversacional de IA para explorar los contenidos de la empresa.

Todas estas startups, procedentes de seis países europeos (España, Bélgica, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos), están especializadas en desarrollar tecnología innovadora para ayudar a las compañías a hacer frente a los retos jurídicos y normativos, sobre todo en materia medioambiental, social y de gobernanza.

Enfocada en optimizar y automatizar negocios para aumentar la competitividad y productividad, la startup española seleccionada, Renaiss, utiliza la IA aplicada a los datos y documentos internos para mejorar las operaciones empresariales. Además, asegura que la información se puede manejar en entornos exclusivos y protegidos con el objetivo de brindar soluciones rápidas, seguras y privadas para implementar modelos de inteligencia artificial en los procesos de trabajo.

El equipo de Renaiss ha estado asesorado por Deborah Cornejo, directora editorial de Lefebvre y embajadora de LightSpeed, quien se encargará de la coordinación del proyecto durante los próximos seis meses. Además, contarán con el apoyo de Liliana Tamayo, responsable Innovación y Marca y OTA y María Jesús Figueiras, directora de Aplicaciones de Gestión, Procesos y Compliance.

Nuevo know how

Al respecto, Javier Martín, CEO & Co-Founder de Renaiss, reconoce que el objetivo de formar parte de LightSpeed es “aportar valor a Lefebvre. Vamos a desarrollar un caso de uso con bastante sentido y pretendemos integrar la tecnología para que se cumpla este caso de uso. Participar en este programa nos va a aportar un nuevo know how que nos permitirá ofrecer una solución de mayor calidad en un sector que no es nuestro sector nativo”.

Las otras siete startups que participarán en la 3ª edición del programa son: Artificieel (Bélgica), AVA HR (Francia), Difacile (Italia), Govin (Países Bajos), Salacia (Países Bajos), Suzan AI (Francia) y Tucan (Alemania). A partir de aquí todas estas empresas pasan a formar parte del programa de aceleración de 6 meses de duración y, a finales de junio, los participantes presentarán el resultado de su trabajo.

Olivier Campenon, CEO de Lefebvre Sarrut, ha expresado su satisfacción dando la bienvenida a estas ocho empresas emergentes seleccionadas para el programa LightSpeed Accelerator, señalando que “nos enorgullece apoyar a esta nueva generación de emprendedores y ayudarles a crear valor sostenible y activos poderosos para Europa. Nuestras áreas clave de innovación son la IA, ESG y soluciones legales para empresas".

Sectores clave de la innovación

Lefebvre Sarrut, apuesta por sectores clave de la innovación y su colaboración va a resultar estratégica en el impulso de ocho startups que utilizan la tecnología en áreas como la IA, el ESG y el desarrollo normativo.