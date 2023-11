Startups: las múltiples fórmulas para el éxito

¿Cuáles son las fórmulas del éxito de una 'startup', o, más en general, de una empresa de rápido crecimiento? Este ha sido uno de los temas tratados este miércoles en el Foro Innovación y Startups, con el título 'Startups: la clave es la innovación'. Organizado por Grupo Joly y Banco Santander, el evento ha reunido este miércoles a unas 300 personas en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, y ha contado con destacados representantes de empresas andaluzas emergentes y con personalidades de la administración pública ligadas al emprendimiento.

Uno de los ponentes de la mesa de debate que ha sido eje central del acto ha sido José Antonio Pérez, CEO de Cover Manager, empresa de gestión de reservas, entregas y ventas de la industria del 'hospitality' (bares y restaurantes), y que fue valorada hace dos años en 140 millones de euros tras una ronda de inversión. Pérez citó como primera premisa para que cualquier proyecto tenga éxito "saber escuchar". "Debemos partir de conocer muy bien un problema y a partir de ahí buscar una solución", afirmó. El error, que también cometió él mismo, es "creer que lo que tenemos en la cabeza nos lo van a comprar". No es así, y a él le costó seis años aprenderlo: fracasó en sus dos proyectos anteriores y sobrevivió, dice, "comiendo arroz en blanco".

Otra clave es "ir a tiempo", según Pérez. Significa acomodarse a los cambios, innovar continuamente, "resolver las complejidades de manera sencilla", y todo ello con un equipo de "buena gente buena" (sic). Y la tercera fórmula que cita es el propósito. "Que nunca falten los retos, porque si no la energía se acabará".

El debate lo enriqueció José María Gómez, CEO de Scoobic, fabricante de vehículos de última milla con fábrica en Utrera, y que cuenta ya con 150 trabajadores. Para él, lo esencial es formar un equipo, no solo dentro sino también fuera de la empresa. Citó, a la Junta de Andalucía, a la que alabó la agilidad de los trámites para levantar la planta, al equipo experto de Banco Santander -que ayuda a Scoobic con una ronda de financiación de 150 millones de euros- y a socios como Heineken, Correos o Amazon. "Se trata de crear valor con unos 'partners' adecuados, como un equipo de fórmula uno. Solo irás más rápido pero llegarás más lejos si omontas un buen equipo".

El tercer emprendedor presente fue Juan Martínez Barea, CEO de Universal DX, una plataforma tecnológica que busca cómo detectar diferentes tipos de cáncer con una simple muestra de sangre; y de Sputnik, un programa para ayudar a jóvenes de secundaria a crear empresas de alta tecnología. Martínez Barea invitó a los presentes a pensar más a lo grande, y alertó de que en Europa hay un problema con la financiación. "Mi empresa (Universal DX) lleva recaudados 50 millones; parece mucho, pero somos unos enanos comparados con americanos y chinos. Allí la que menos levanta 1.000 millones", afirmó.

3.000 firmas de alto crecimiento en Andalucía El foro fue inaugurado por Manuel de la Cruz, director territorial de Banco Santander, quien destacó que en España hay 11.000 'startups' que dan empleo a 150.000 personas, y en Andalucía 3.000. En su intervención, destacó que Banco Santander dispone de un fondo de 100 millones de euros para financiar a pymes tecnológicas. "Es la solución ideal para empresas que ya han pasado por una ronda de inversión y pueden alcanzar la rentabilidad umbral a medio plazo", dijo. También destacó que el banco ofrece formación, asesoramiento y recursos de alta calidad a emprendedores "de forma gratuita y sin necesidad de ser cliente". Y apuntó que busca un local en Sevilla para abrir un espacio de coworking 'work café'. Ya hay 11 en universidades andaluzas y uno en Marbella. También participó en la inauguración el alcalde de Sevilla, Antonio Sanz, que aseguró que la ciudad aspira a convertirse en "la casa de las 'startups'", con especial incidencia en el sector aeroespacial y el tecnológico. José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad e Innovación clausuró el acto. Aseguró que el Gobierno andaluz es un gobierno "proempresa" y que también se puede hacer innovación e intraemprendimiento desde la gestión pública. Entre otras cosas, dijo que pretende exportar la aceleradora de proyectos a ayuntamientos andaluces para iniciativas de menor escala, y que Andalucía Emprende se someterá a una "reestructuración profunda", con nuevas líneas de trabajo del fomento de la actividad emprendedora.







Para Martínez Barea, la UE necesita una revolución en cuanto a financiación. Las instituciones europeas (como el Banco Europeo de Inversiones) solo aportan dinero cuando el solicitante ya comercializa su producto pero, afirmó el CEO de Universal DX, "quién financia entonces los once años que llevo investigando". También dijo que los fondos de capital riesgo no están maduros en Europa y no apuestan por "empresas punta de lanza". "Si no cambiamos empresas como la mía se irán a EEUU y perderemos el talento".

El que fuera ex secretario de Innovación de la Junta de Andalucía también citó otra desventaja respecto a países como EEUU. Allí las grandes empresas apuestan por comprar 'startups' para lograr un valor añadido y diversificar. "Cuando eso ocurre, los emprendedores ganan dinero y crean nuevas empresas. Es un círculo virtuoso. En España no ocurre porque las grandes empresas no juegan ese papel. Si eso no pasa los inversores no ganan dinero y por eso hay tan poco inversor", explica.

Tanto José María Gómez (Scoobic) como José Antonio Pérez (Cover Manager) ofrecieron otra perspectiva sobre esta idea. No quieren vender, o al menos esa es su intención, porque su idea pasa por hacer avanzar Andalucía. "La opción A (la de vender la empresa y que el dinero circule) funciona, pero necesitamos que la región prospere y eso está vinculado a terminar de hacer grandes compañías", afirmó Pérez. El CEO de Scoobic, por su parte, aseguró que no vende ni tiene "otro interés". Su objetivo es llegar a los 1.000 empleados y que "1.000 familias puedan tener una hipoteca" (para así generar otro círculo virtuoso). "Juan Verde, ex consejero de Obama y miembro del consejo de Scoobic, me dice todos los días que tengo que quitarme el complejo de código postal; y hoy mismo he recibido una oferta de 259 millones de una empresa cotizada en Bolsa en EEUU". No la va a aceptar.

Pérez da otro motivo para optar por no desprenderse de la empresa: "Dar luz" a los jóvenes, que también necesitarán referentes empresariales.

La visión de la administración pública

En el debate también intervinieron dos representantes de la administración pública. Por parte de la Junta de Andalucía, el secretario de Investigación e Innovación, Antonio Posadas, citó dos instrumentos clave de la comunidad para fomentar el emprendimiento: la dirección general de Fomento del Emprendimiento, de nueva creación, y la red de Andalucía Emprende. Respecto a la primera, y con la guía del plan de emprendimiento de 2021-2027, está elaborando un mapa de empresas emergentes de Andalucía para que sirva de referente a la hora de adoptar medidas y también fomenta la creación de cátedras de Empresa en las universidades. Andalucía Emprende, por su lado, tiene "una cartera de servicios y soluciones encomiable, es un referente a nivel nacional".

Por su lado, Jesús Millán, director del área de Admisión de la empresa pública de apoyo a la innovación Enisa, aseguró que, gracias a la nueva ley de startups, la entidad ha certificado ya a 20 empresas andaluzas como innovadoras. En su trayectoria, Enisa ha apoyado a 683 firmas del sur con un montante total de 82 millones de euros. "Damos 200.000 euros como préstamo de media; puede parecer poco, pero en las fases iniciales ayuda mucho a las empresas", afirmó Millán, que añadió que uno de los requisitos que se piden "es que haya gente comprometida y que ellos (los emprendedores) también apuesten por el futuro".