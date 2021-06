Meliá Hotels International certifica sus hoteles y oficinas como entornos laborales seguros y saludables

Meliá Hotels International ha certificado sus hoteles y oficinas de España en materia de gestión de la seguridad y salud laboral, mediante la norma ISO 45001:2018, y mediante el modelo de entorno laboral saludable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de Full Audit, una de las principales entidades auditoras y consultoras en Seguridad y Salud Laboral españolas.

En total han sido 79 establecimientos y oficinas corporativas las certificadas, una cifra que Meliá Hotels International espera aumentar. Estas certificaciones llegan, además, en un momento de retorno a los espacios de trabajo para el que Meliá Hotels International ha adaptado sus hoteles y oficinas. Concretamente, la hotelera desarrolló un completo programa denominado "Stay Safe with Meliá", que engloba acciones y protocolos orientados a la salud y seguridad tanto de empleados como de clientes, incluyendo la adaptación de oficinas y hoteles para el correcto cumplimiento de las normas anti-Covid y la mejora continua de los entornos laborales.

Se estima que la inversión realizada por Meliá para la adaptación de espacios en el marco de este programa en 2,2 millones de euros. En lo que refiere a la certificación ISO 45001:2018, sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Meliá Hotels International ha evolucionado hacia un sistema alineado con los estándares internacionales definidos por esta norma.

Hasta el momento, el cumplimiento de Compañía en materia de salud y seguridad laboral se certificaba en base a la norma OHSAS 18001:2007, pero la Compañía ha trabajado por la implementación del modelo de gestión que contempla ISO no solo en los establecimientos ya certificados si no en todos los pertenecientes al Grupo a nivel global. Respecto al modelo de entorno laboral saludable de la OMS, en el que se este se define como un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores en el ambiente de trabajo, incluyendo no solo los elementos físicos si no el bienestar mediante la experiencia del empleado.

Como dijo el vicepresidente ejecutivo y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, al recibir los certificados: “la obtención de ambas certificaciones es un hito único en la industria, fruto del compromiso que Meliá mantiene con sus empleados, que incluye ofrecerles una experiencia laboral completa con diferentes beneficios, fomento de hábitos saludables y programas de formación, entre otras medidas”.

Auditorías

En el caso de ambas certificaciones, las auditorías realizadas por Full Audit -que opera tanto a nivel nacional como internacional- han destacado el compromiso de Meliá Hotels International con la sostenibilidad y su integración en el modelo, así como el compromiso con sus empleados.

A este respecto Montse Moré CEO de Full Audit señaló; “la entrega de la doble certificación a Gabriel Escarrer refleja el firme compromiso de Meliá con la seguridad y salud de empleados y clientes como eje estratégico del Grupo”.

Otro de los aspectos destacados ha sido la inclusión por parte de Meliá de los criterios de seguridad y salud, incluyendo el bienestar organizacional, en los estándares de todas las marcas de la Compañía.