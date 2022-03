Minsait prevé una aceleración en el uso de las nuevas formas de pago y su filial Minsait Payments tiene como misión impulsar el crecimiento del sector.

Cristina Ruiz, consejera delegada de Indra, inauguró el evento "Building a new vision around payments" con un diagnóstico vinculado al cambio de paradigma que vive la industria: “Hay muchos sectores de la economía que experimentarán cambios estructurales caracterizados por la fusión de distintas tecnologías que están contribuyendo a la hibridación entre las esferas física, biológica y digital. Pues bien, el mundo de los pagos no es ni mucho menos ajeno a estos cambios. En los últimos años se ha reducido considerablemente el contacto con el dinero físico (pagos contactless) y hemos asistido a un crecimiento exponencial de los pagos online. En Minsait creemos que vamos a asistir próximamente a una aceleración en el uso de nuevas formas de pago como medida para evitar las restricciones internacionales o canalizar las ayudas”.

La primera directiva de Minsait, la compañía de Indra líder en la digitalización de empresas e instituciones, enumeró diversos factores (interacción directa con el cliente, inteligencia de los datos, aspectos regulatorios, etc.) que han puesto de relieve el enorme valor geoestratégico de esta industria, clave para el normal funcionamiento de la economía.

“Estamos siendo testigos de tecnologías que nos permiten pagar sin contacto de forma casi imperceptible: los wallets de los grandes fabricantes de teléfonos móviles, las super apps asiáticas, el llamado mobile-money en países emergentes sin infraestructuras de pagos previas, los pagos con QR, la biometría o la tecnología RFID, con la que podemos atravesar un peaje sin parar nuestro vehículo o depositar todos los artículos en un espacio habilitado por el centro comercial y que los precios sean detectados al instante. También podemos iniciar transferencias inmediatas sin fricción, o convertir los móviles en TPVs, y, por último, estamos asistiendo al nacimiento de nuevas formas de dinero como las criptodivisas o las nuevas monedas digitales de los Bancos Centrales”, afirmó la consejera delegada de la compañía.

“En Minsait, la tecnología forma parte de nuestro ADN y por eso hemos canalizado nuestras capacidades a través de nuestra filial Minsait Payments para contribuir al crecimiento de un sector en plena expansión como es el de los medios de pago”, concluyó.

El evento contó con la participación de directivos de las principales empresas globales de medios de pago así como del ámbito tecnológico.

Los expertos de Minsait compartieron los principales aprendizajes del XI Informe de Tendencias de Medios de Pago elaborado por Minsait Payments.

El estudio se perfila como la radiografía más exhaustiva del sector y recoge la visión de 225 directivos y expertos, así como las conclusiones de las más de 4.800 entrevistas realizadas a la población bancarizada de España, Italia, Portugal, Reino Unido y Latinoamérica.

