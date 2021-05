Nesquik se convierte en nuevo patrocinador de Vodafone Giants

Nesquik es nuevo patrocinador principal de Vodafone Giants. El cacao soluble de Nestlé entra de lleno en el universo de los deportes de la mano del laureado club español. Desde ya, Nesquik se convierte en el mejor aliado para los desayunos de Vodafone Giants.Con este acuerdo, Nesquik lucirá en la camiseta de Vodafone Giants y en las diferentes plataformas y redes sociales del club, así como en las de sus jugadores profesionales y creadores de contenido.

Esto supone un alcance conjunto que supera los 20 millones de seguidores. Vodafone Giants, asimismo, emprende un nuevo camino junto a un producto líder entre los más jóvenes.

Estrategias y creación de contenido

Vodafone Giants y Nesquik firman una alianza que va más allá de la mera esponsorización. Ambas compañías trabajarán en estrategias, creación de contenido, experiencias, sorteos y muchísimo más.

Los equipos profesionales de Vodafone Giants lucirán Nesquik en la manga, por lo que la marca acompañará a los jugadores en sus respectivas aventuras competitivas, como el split de verano de la Superliga de League of Legends que arranca el próximo 31 de mayo.Nesquik es una de las marcas de referencia de cacao soluble en nuestro país desde hace casi 60 años y un clásico en la despensa de los consumidores por su irresistible sabor a chocolate y su capacidad de disolverse al instante.

Desde entonces, Nesquik, elaborado con cacao 100% natural obtenido de forma sostenible en la fábrica de Nestlé en Cantabria, no ha dejado de innovar con nuevas variedades para niños y mayores, y con otros productos como cereales, helados y barritas.Ahora, Nesquik consolida su presencia en un universo al alza como es el de las competiciones profesionales de videojuegos con su acuerdo con Vodafone Giants. Un club que, desde 2008 hasta la actualidad, se ha granjeado un vasto palmarés a nivel nacional e internacional y al que acompaña una de las masas sociales más fieles y comprometidas en los esports.

Bienvenida

José Ramón Díaz, CEO de Vodafone Giants, da la bienvenida a Nesquik: “No es un simple partner, es un aliado perfecto para seguir creciendo en un mundo tan competitivo como en el de los esports y al mismo tiempo tan joven. Quién no ha desayunado o merendado Nesquik alguna vez. La marca apuesta por la innovación, como nosotros. La alianza no puede ser más ideal”.Erica Chapela, Product Manager Nesquik España, no puede estar más de acuerdo: “Con este patrocinio damos un paso más allá en nuestras maneras de comunicar y acercarnos a nuestro público. La marca no podría haber encontrado un mejor aliado para entrar en el mundo de los esports y estar presente en la actualidad gracias a contenidos afines al target joven, que nos permitirán llegar a este público de una manera natural y orgánica”.Lisardo Morán, COO & Head of Sponsorship de Vodafone Giants, celebra el patrocinio de Nesquik: "Nesquik es una marca mundialmente reconocida y valorada por millones de hogares. Es todo un orgullo poder anunciar esta alianza. Nesquik ha formado parte de nuestra infancia y adolescencia. Nos satisface enormemente que se convierta en nuestro sponsor oficial y que de la mano de Giants se adentre en un universo tan apasionante como el de los esports. Esta relación nos dará todavía mayor impulso y haremos grandes cosas en un 2021 que todavía promete mucho más".