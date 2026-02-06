Astuce propone establecer una red de hospitales de referencia para el tratamiento de los tumores cerebrales

Astuce (Asociación de Tumores Cerebrales y del Sistema Nervioso Central) ha propuesto la posibilidad de establecer una red de hospitales de referencia para el tratamiento de los tumores cerebrales.

La entidad ha reforzado sus alianzas estratégicas para avanzar en su labor en favor de los pacientes y ha mantenido una reunión de trabajo con Servier Internacional para alinear visiones y objetivos en este ámbito.

Uno de los ejes principales del encuentro fue la reflexión conjunta acerca de los retos actuales en el tratamiento de los gliomas, especialmente en pacientes que han tenido recaídas. En este sentido, se abordó la importancia de seguir avanzando hacia un mayor acceso a vorasidenib, el inhibidor de enzimas IDH1/IDH2 mutadas que se utiliza en el tratamiento de gliomas de grado 2 (astrocitoma u oligodendroglioma) en adultos y adolescentes.

También se destacó la necesidad de trabajar en la creación y consolidación de una red de hospitales de referencia a nivel nacional, que permitan ofrecer una atención más especializada, equitativa y coordinada para las personas afectadas por tumores cerebrales.

El coordinador del Comité Científico de Astuce Spain, Manuel Meléndez, explicó que “este encuentro es un paso más en el fortalecimiento de una alianza basada en la colaboración, la confianza y el compromiso compartido, con un objetivo común: mejorar el presente y el futuro de los pacientes con tumores cerebrales”. "Estamos convencidos de que solo desde el trabajo conjunto se podrán generar cambios reales y duraderos", dijo.

Calidad de vida de los pacientes

En la reunión, participó el doctor Antonio Carlos Fuentes-Fayos, quien explicó cómo actúa Astuce Spain desde una perspectiva integral: desde la concienciación de la población y la visibilización de los tumores cerebrales, hasta la acción directa orientada a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, así como el impulso a la investigación científica y a la innovación terapéutica gracias a su Comité Científico.

Asimismo, se expusieron las numerosas colaboraciones y sinergias que Astuce Spain ha logrado consolidar con entidades de referencia como OligoNation, el Grupo Español de Investigación en Neuro oncología (GEINO) y la International Brain Tumour Alliance.

Colaboración activa con Servier

Unas alianzas que han permitido que se construya una red sólida que conecte a pacientes, asociaciones, profesionales sanitarios e investigadores. En este contexto, se puso en valor la colaboración activa con Servier, que apoya a Astuce Spain en los distintos eventos, iniciativas y actividades que se desarrollan a lo largo del año.